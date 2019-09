Continúa la instalación de campanas verdes en Paraná

Print This Post

La semana pasada se colocaron en las plazas Eva Perón, España y Martín Fierro, entre otras, y una estación con tres campanas de colores en Puerto Nuevo. Esto genera un circuito diferente al común de los residuos y redunda en un beneficio no solo ambiental, porque los residuos no se destinan al Volcadero, sino también social porque se mejoran las condiciones de trabajo y de inclusión de quienes trabajan en la Planta.

La instalación de las flamantes campanas verdes se constituye en una nueva instancia en el trabajo de reciclaje que la Municipalidad de Paraná viene llevando adelante, iniciada el 1º de abril de 2016 con la implementación del programa Separemos. Desde ahora, los vecinos de la ciudad que clasifiquen sus residuos cuentan con una nueva alternativa, dado que van a poder acercar a la plaza o espacio verde más cercano, sus residuos reciclables -papel, cartón, plástico, vidrio y metal-, secos y limpios.

Esto genera un circuito diferente al común de los residuos. No los busca el camión recolector habitual sino que directamente realiza su retiro el camión de la planta municipal Manuel Belgrano y el personal que conforma la Cooperativa Nueva Vida que trabaja allí, garantizando que estos residuos, al estar secos y limpios, llegan directamente a la planta, adquiriendo mayor valor y garantizando una mejor posibilidad de recuperación porque ingresan directamente en el circuito del reciclado se explicó. Esto redunda en un beneficio no solo ambiental, porque estos residuos no se destinan al Volcadero sino también social, porque estamos mejorando las condiciones de trabajo y de inclusión social de quienes trabajan en la Planta.

La semana pasada se colocaron campanas en la plaza de barrio Mercantil, en plaza Eva Perón de barrio San Agustín, plaza España de barrio Rocamora, plaza Martín Fierro (lindante a la Terminal de Ómnibus), plaza del barrio Mariano Moreno y una estación con tres campanas de colores en Puerto Nuevo, frente a la Sala Mayo.

Las estaciones están compuestas por tres campanas, que además de servir como punto de reciclado, cumplen una función educativa, brindando información útil para los vecinos.

Las campanas verdes se ubicarán en la mayoría de las plazas y espacios públicos de nuestra ciudad y su instalación se fijó en cercanías de las garitas policiales. Dentro de esta campana hay un “big bag” que es una bolsa que se saca para que el camión la retire con destino a la planta, dejando espacio para una nueva.

La municipalidad solicita a los vecinos hacer un uso responsable de estos nuevos contenedores especiales, disponiendo en ellos solo materiales separados, limpios y secos.