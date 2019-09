ContinÃºa reparaciÃ³n de conducto de agua en ParanÃ¡

Print This Post

Desde este sábado por la mañana, se continúa el trabajo de arreglo del conducto que se averió en el mediodía del viernes.

A media mañana de este sábado “todavía no tenemos definido donde está la fuga. Está bajo el hormigón que fue hecho en la época de los años ’90. Tenemos que romper aproximadamente un metro para hallar el caño. Todavía no identificamos dónde está la avería del conducto. Estamos preocupados pro que aún no hemos podido definir eso. Es la hora 10 y estamos a cuatro horas de definir qué técnica usar para arreglar el caño”, manifestó el director de Obras Sanitarias de la municipalidad de Paraná, José Borghello.

Mencionó que “en caso de que todo siga como pensamos, en las primeras horas de la noche de este sábado, lo vamos a tener resuelto”. No obstante, puso relevancia en que “hasta que no veamos las características de la rotura, lamentablemente no podemos dar ningún diagnóstico”.

Este viernes, luego de las 13, “cortamos los dos centros distribuidores, que son Parque del Lago y Lola Mora. Estos dos centros distribuyen agua en el este de la ciudad, o sea barrios Lomas del Mirador, Paraná XX, Paraná 14, Vairetti, Los Gobernadores, Gazzano, barrio Las Rosas, entre otros. Un 30 por ciento de la ciudad de Paraná está sin agua”, relató.

Borghello especificó que en este inconveniente, “hay una pieza especial que se hizo en el momento en que se extendió esta cañería, que está dentro de un dado de hormigón. Hasta que no se rompa ese hormigón no sabemos si lo que está roto es el codo o el aro de anclaje”.

Refirió además que anoche “como última medida” se resolvió suspender los trabajos para preservar la seguridad de los trabajadores ya que la zona en donde se realiza la labor “es muy inestable”. En el mismo sentido aseveró: “Tuvimos tres desmoronamientos y eso nos preocupó. Tomamos la decisión de cortar el trabajo, porque en la noche no se ve bien. Con la luz del día reanudamos la labor”.

Producto de los trabajos “se ha socavado el lugar en donde hay una luminaria”, la que ha sido afectada en su estabilidad. Al lugar llegó también “personal de alumbrado público”.

Pidió “solidaridad y paciencia” a la comunidad ya que “son trabajos extraordinarios que llevan muchas horas de trabajo”.

Fuente: Once