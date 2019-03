Convenio entre Iosper y Cemener por radiocirugía: Curar sin invadir

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y el Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (Cemener), firmaron hoy un convenio que permitirá que afiliados a la obra social puedan realizarse radiocirugía en el hospital de día de la Fundación. “Se trata de una técnica para tratar tumores cerebrales benignos y otras lesiones intracraneales sin necesidad de intervención quirúrgica”, confirmó a AIM el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete.

Se trata de una práctica que Iosper no tenía convenida en la actualidad, pero que, además, si no se resolvía de manera convencional, el afiliado debía ser derivado fuera de la provincia.

Tras la firma del convenio, del que participaron integrantes del Directorio de Iosper y el gerente general del Cemener, Nahuel Tawata, Cañete explicó que “siempre con la decisión de brindar más y mejores servicios, acordamos rubricar este acuerdo, que permitirá a nuestros afiliados a realizarse radiocirugía en el hospital de día del Cemener”.

El funcionario destacó que el moderno equipamiento tecnológico que tiene el Cemener, del que Iosper es parte, sumado a un equipo de profesionales altamente capacitados y dedicados a la investigación, “permiten desarrollar nuevas técnicas de alta complejidad para el tratamiento de enfermedades oncológicas, a fin de brindar a los pacientes asistencia acorde con los avances de la medicina moderna”.

Esta técnica no invasiva, que requiere solo unas horas de ingreso en el centro hospitalario, trata con un índice de eficacia del 80 por ciento tumores cerebrales bien delimitados de diámetro no superior a los 35 milímetros, así como malformaciones arteriovenosas o angiomas (pequeños conglomerados de vasos sanguíneos) que en el cerebro pueden dar lugar a peligrosas hemorragias en caso de rotura.

Cañete recordó que el Cemener, que construyeron el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea), y el gobierno provincial, en el predio ubicado en el barrio El Triangular de Oro Verde, “es una fuerte apuesta a la eficiencia, la inclusión, la investigación y la tecnología de avanzada”. “Fue un esfuerzo de la obra social para todos los entrerrianos”, afirmó Cañete, quien agregó que “Iosper forja liderazgo en salud, y esto es un ejemplo concreto”.

¿Porqué utilizar radioneurocirugia?

El gerente General del Cemener, Nahuel Tawata, explicó que “la radioneurocirugía es un tratamiento ambulatorio que no tiene internación. No es invasivo (en el Cemener no se utiliza marco estereotáxico), pero además, la tasa de complicaciones es mucho menor comparada con una neurocirugía convencional (infección intrahospitalaria, fistulas)”.

También señaló que, al no requerir internación, “se reducen la mayor parte de los costos relacionados, pero además, algunos estudios demuestran que los pacientes tienen menos o ninguna secuela si se compara con la cirugía convencional”.

¿En qué se aplica radiocirugía?

La radiocirugía se aplica en metástasis, meningiomas; Schwanoma vestibular; tumores de la región pineal, craneofaringiomas; tumores de hipófisis; malformaciones arteriovenosas, y cavernomas.