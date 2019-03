Convocan a una gran asamblea abierta en la semana de paro universitario

Print This Post

El sindicato de docentes universitarios convocó para el jueves 28 de marzo en la Facultad de Trabajo Social a estudiantes, administrativos, graduados y la ciudadanía en general para discutir sobre la crítica situación de la educación superior. La actividad fue definida en el marco de los cinco días de paro que realizan en todo el país. Invitan “a todos los que puedan acercarse”, expresó Mónica Sforza, dirigente del el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos.

Para “explicar, visibilizar y concientizar”, Sitradu, la filial local de e Federación Nacional de Docentes Universitarios Histórica (Conadu–H) convocó a la Facultad de Trabajo Social (FTS) de Paraná, en Almirante Brown Nº 54 de Paraná, a una reunión abierta, que pretende ampliar las del tipo interclaustros realizadas el año pasado, explicó Sforza a esta Agencia. También se acompañará el descubrimiento de una placa en homenaje a Silvia Wollert, joven estudiantes de FTS desaparecida en la última dictadura militar.

Luego de una puesta en común, los docentes universitarios realizarán una asamblea para evaluar la postura que llevarán el viernes al plenario nacional. Los profesores se plantean discutir para “ver cómo seguimos, ya que las paritarias no parece tener cause. Por empezar no se nos ha convocado, porque las reuniones que se están llevando a cabo corresponden a las paritarias 2018”, explicó Sforza.

De esta manera, la agenda de actividades se presenta de la siguiente manera: a las 17.30 “espacio de conversación a micrófono abierto para discutir la situación de la universidad”; a las 18.30 un “acto por la memoria, adhesión a la inauguración de la baldosa en memoria Silvia Wollert”, estudiante; y para las 19.30 tiene hora el inicio de una asamblea de Sitradu–Conadu-H para abordar “acciones futuras y definir posiciones en el plenario” nacional.