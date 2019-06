Copa América: Argentina está en cuartos de final

Print This Post

La Selección Argentina se impuso este domingo, con una clara victoria por 2-0 frente a Qatar que, con la derrota de Paraguay frente a Colombia en Salvador de Bahía (1-0), se aseguró el segundo lugar del Grupo B de la Copa América de Brasil y con ello el pasaje a los cuartos de final del certamen donde se medirá con Venezuela, el viernes 28 a las 16. Dentro de las posibilidades que tenía el equipo, esta es la mejor opción, ya que evitó cruzarse en la próxima ronda con rivales como Brasil, Uruguay o Chile. Argentina está en cuartos de final.

Arrancó bien la Argentina, tocando rápido la pelota por el frente de ataque. En los primeros dos minutos, Messi y Lautaro Martínez avisaron con dos remates que se fueron apenas por arriba del travesaño del arco de Al Sheeb. Y 30 segundos más tarde, Lautaro abrió la cuenta con un zurdazo que se metió contra el palo izquierdo de Al Sheeb, tras una mala salida del defensor Al Rawi desde el fondo.

Pasado el primer cuarto de hora, los qataríes dieron un par de muestras de su vocación ofensiva, aprovechando los espacios que el equipo argentino dejaba detrás de la línea de sus volantes, pero la respuesta de la defensa argentina fue buena, sobre todo por el lado de Foyth.

Sobre el final de la primera etapa, Argentina sumó dos chances claras como para estirar la ventaja: un tiro libro de Paredes que cabeceó desviado Otamendi, y la otra, un cabezazo de Martínez que tapó el arquero y que Agüero no pudo aprovechar después tras el rebote.

Lo que quedó claro al cabo de la primera mitad es que la Selección no se puede relajar, porque en la réplica de esa jugada, con toques cortos y precisos, los qataríes hilvanaron una gran jugada ofensiva que no fue gol sólo porque Al Haydos no llegó a conectar el último toque, ya sobre el arco de Armani.

Y en la última de la etapa, Al Rawi, con un tiro libre que atravesó la barrera entre Lo Celso y Paredes, estrelló la pelota contra el palo izquierdo de Armani, que pareció sorprenderse con el momento del disparo.

Del vértigo de los primeros minutos se vio poco en la segunda parte. Es que la Selección no termina de dar la talla, porque le cuesta generar juego desde el medio y sus mejores ataques los genera en situaciones de contraataque.

Las emociones llegan a cuenta gotas y en jugadas de tiro de equina, con buenos centros de Paredes. Así tuvo el segundo el Kun Agüero que conectó el envió con un remate abajo al primer palo, que no fue gol porque el arquero Al Sheeb logró tapar con un manotazo.

El arquero qatarí, volvió a ahogarle el grito a Agüero, a los 66 minutos, que intentó sorprenderlo con un remate de larga distancia. Y en seguida, en un buen ataque de Argentina, que controló bien la pelota, Messi desperdició una oportunidad con un remate que se le fue a la nubes, tras un centro atrás del ingresado Acuña.

A cinco minutos del final, la Selección encontró tranquilidad cuando, habilitado por Dybala, el Kun ingresó al área con la pelota al pie y definió con un remate cruzado y abajo, como indican los manuales, para poner el 2-0 que desató la fiesta en las plateas del estadio Arena do Gremio.

En tiempo de descuento, la Selección se perdió el tercero, en otra buena jugada colectiva. No importó mucho, porque enseguida el árbitro pitó el final y para la Argentina todo fue festejo.

2 ARGENTINA: Armani; Saravia, Foyth, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, De Paul; Messi, Agüero, L. Martínez. DT: Lionel Scaloni.

0 QATAR: Al Sheeb; Correia, Al Rawi, Salman, Khoukhi, Boudiaf; Hatem, Al Haydos, Al Hajri; -Al-Moez Ali, Afif. DT: Felix Sánchez.

Estadio: Arena do Gremio de Porto Alegre. Arbitro: Julio Bascuñán (Chile). Goles: 3m L. Martínez (A), 84m Agüero (A), Cambios: 54m Acuña por Lo Celso (A), 75m Dybala por L. Martinez (A); 76m Ahrak por Al Hajri (Q), 84m Ismaeil por Correia (Q) y Pezzella por Foyth (A).