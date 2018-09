Crisis económica: La caída del mercado interno y un futuro incierto

Print This Post

En medio de la crisis económica que atraviesa el país, las cooperativas y los pequeños productores son uno de los grandes afectados en la cadena de comercialización en Argentina. El presidente de Alimentos Cooperativos, Ignacio Vila, dialogó con AIM y advirtió sobre un escenario “incierto”, con una marcada caída del mercado interno, junto a un aumento de la inflación y el desempleo.

Alimentos Cooperativos es un proyecto de comercialización en el marco de las organizaciones de los productores cooperativos de diferentes provincias del país.

La crisis se agudiza en el país y las cooperativas no son ajenas a los efectos de este sombrío panorama. “En primer lugar, como comercializamos alimentos de pequeños productores que viven del mercado interno, al haber mayor inflación, más desempleo y caos, su único mercado -que es el argentino- se ve seriamente afectado, de la mano de la caída de sus ingresos y su producción”, explicó a AIM el economista y presidente de Alimentos Cooperativos, Ignacio Vila.

En ese sentido, especificó que “los insumos de los productores están dolarizados, es decir, desde los envases hasta las etiquetas, se ven afectados por cada movimiento del dólar, lo cual implica un aumento en costos”.

En el caso de Alimentos Cooperativos, “estamos en estado de alerta” y “analizamos qué haremos y cómo comercializaremos”, ya que “al no marcar los precios en función de ninguna variable especulativa -sea el dólar o la soja en la Bolsa de Comercio- no nos queda otra que aguantar y esperar a que se aclare el panorama para no generar aumentos especulativos sin saber el margen real del aumento”, informó Vila a esta Agencia.

“Los supermercados están aumentando porcentajes por las dudas. Nosotros no haremos eso. Esperaremos días para que se aclare la situación”, ya que “no sabemos cuáles serán los costos de reposición de la mercadería”, sostuvo.

Consultado sobre los ajustes venideros de cara a los anuncios del ministro de Finanzas, Nicolás Dujovne, Vila dijo a AIM: “Obviamente la proyección para dentro de unos meses es incierta y asumimos que aumentarán los precios de los alimentos, la inflación y el dólar”.

“En teoría, el lunes se harán anuncios de ajuste, con lo cual habrá menos salarios y empleo, lo cual reducirá el poder adquisitivo de la gente y, por ende, caerán nuestras ventas”, lamentó.

Sobre Alimentos Cooperativos

El objetivo del proyecto es el fortalecimiento de las organizaciones de los productores a través de la comercialización.

La propuesta se basa en la promoción de otra forma de producir y de otra forma de consumir. Por el lado de la producción, el formato cooperativo permite que la toma de decisiones se realice en forma democrática al interior de la empresa, lo que refuerza los valores solidarios y equitativos.

Por el lado del consumo, se propone acercarle información concreta al consumidor sobre la calidad y la formación de precios de los alimentos. El objetivo es abandonar las prácticas pasivas de consumo, principalmente influidas por la publicidad de las grandes empresas alimenticias, para retomar prácticas activas que permitan mejorar el consumo.

¿Qué diferencia a Alimentos Cooperativos del resto de los productos que ofrece el mercado?

Precios normales: la construcción de los precios se basa exclusivamente en los costos de producción, es decir, no interviene la especulación en la formación de los precios. Al tratarse de productores que destinan casi la totalidad de sus productos al mercado interno, no toman en cuenta los precios internacionales de los alimentos ni ningún otro factor especulativo a la hora de formar sus precios.

Calidad: los primeros en consumir los alimentos cooperativos son las familias de los productores, lo cual asegura su excelente calidad. El esfuerzo y la dedicación puestos en la elaboración de los productos, redundan en mejoras sustanciales en la calidad de los mismos.

Destino del ingreso: los principios fundamentales del cooperativismo, que inspiran a los productores del sector, aseguran que los ingresos obtenidos de la comercialización de sus productos, vuelvan en forma de inversión para mejoras, retribuciones justas para los trabajadores y, en definitiva, el desarrollo de las comunidades locales.

Más información en: http://www.alimentoscooperativos.com.ar/

https://www.facebook.com/AlimentosCooperativos/