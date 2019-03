Crisis en Cambiemos: La UCR admite una posible alianza con Lavagna

Connect on Linked in

Cambiemos cruje al ritmo de la crisis económica que se profundiza cada vez más y la Unión Cívica Radical (UCR) ya admite públicamente que podría romper con el PRO y formar una alianza electoral que apoya le candidatura presidencial de Roberto Lavagna.

“Es una posibilidad que Cambiemos se rompa a nivel nacional”, lanzó el vicepresidente segundo del Comité Nacional del radicalismo, Federico Storani.

“Cambiemos fue una coalición exitosa en la elección pero no lo es a nivel gobierno. No hay ámbitos de debate de políticas públicas, no ha ocurrido. Si no es así, no tiene sentido que nosotros seamos responsables de las políticas del PRO”, insistió en diálogo con Radio Cooperativa.

“He hablado con Lavagna, creemos que la Argentina está viviendo una situación de crisis muy profunda”, anunció y argumentó: “Lo que corresponde es ampliar la base de sustentación, estamos buscando afinidades no solo con el sector de Lavagna sino con el socialismo, nuestro aliado histórico”.

Por su parte, los radicales-PRO son encabezados por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y por el candidato a gobernador de Córdoba, Mario Negri. Ambos buscan estirar la Convención e incluso, si no les dan los votos para sostener Cambiemos, analizan la posibilidad de no realizarla.