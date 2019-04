Cristina, Â¿candidata?

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Por estas horas, en el seno del peronismo se discute si Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra en Cuba visitando a su hija, será finalmente candidata. El viaje caribeño de la ex presidenta disparó el debate puertas adentro del PJ, que se divide por igual entre los que dicen que no tiene otra alternativa que jugar, porque es la que más mide, y los que piensan que finalmente ella no será de la partida.

En ese contexto, el anuncio de Daniel Scioli de que en cualquier caso él será parte de la interna, incluso si eso implica enfrentar a Cristina, también disparó dentro del PJ todo tipo de especulaciones.

Algunos de los estrategas de la campaña creen que si Cristina no se presenta, igual otro candidato del espacio podría ganarle a Mauricio Macri, aunque otros sostienen, encuestas en mano, que la ex presidenta es la única con capacidad de vencerlo en el balotaje.

Las especulaciones no pasan tanto por si Cristina podría hacerse cargo de la candidatura, sino por el aspecto anímico de la ex presidenta y en qué manera se verá afectada por la reciente muerte de su madre, Ofelia Wilhelm, y la salud de su hija, Florencia Kirchner, además del frente judicial que tiene que enfrentar con más de 10 procesamientos por diversas causas.

Tiempos de la Justicia

Además del hecho de que Cristina sigue midiendo muy bien y que Macri muestra una caída lenta pero constante en las encuestas, la elección hoy está totalmente abierta y las medidas del gobierno para “calmar” los bolsillos podrían hacer que la gente llegara a las Paso con un cierto alivio.

Otras especulaciones apuntan a cómo podría afectar la imagen de Cristina el avance de algunas causas judiciales. A fines de mayo arranca el primer juicio oral que tendrá que sobrellevar por la obra pública concedida al empresario santacruceño Lázaro Báez, quien lleva ya más de tres años detenido.

Dentro del PJ estiman que no tendría impacto en CFK un agravamiento de su situación personal ante los tribunales. Sin embargo, otra podría ser la historia ante una mayor complicación de sus propios hijos en alguna de las causas. Hasta hay quienes creen que, en esa última hipótesis, la ex presidenta podría inclinarse por bajar su postulación y negociar su respaldo a otro peronista con participación de sus dirigentes en las listas de candidatos.

Desde el gobierno nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le envió condolencias a Cristina por el deceso de su madre y pidió “no especular” con la salud de Florencia: “Creo que frente a la enfermedad de una hija, no se puede especular. Su regreso -el de CFK- tendrá que ver con lo acordado con la Justicia, que se debe cumplir”, consideró Bullrich.

Los distintos referentes peronistas que circulan por el Instituto Patria ven una Cristina confiada, que sin embargo no adelanta cuáles serán sus próximos pasos. Intendentes, dirigentes, diputados y referentes varios le llevan de manera permanente encuestas que la muestran con amplia ventaja, sobre todo en los cordones más pobres del conurbano, donde los votos se cuentan por millones.

Hay sectores del peronismo entusiasmados con la mala performance del gobierno en las primeras elecciones del año, donde ganaron alternativas provinciales o diversas variantes peronistas.

Los más cautos agregan que, si bien Cambiemos cosechó flojos resultados, también fueron malas las elecciones peronistas que tuvieron una impronta “demasiado K”, y aseguran que para ganar será necesario forjar una unidad que contemple a todos los sectores, Así, ponen como ejemplo lo ocurrido en las Paso de Entre Ríos, donde Gustavo Bordet, un gobernador moderado, con buena imagen y en alianza con Cristina, se impuso por amplio margen y sin agitar un discurso duro contra Macri.