Antes de volver de Cuba, Cristina Kirchner mostró la historia clínica de su hija Florencia y subió una foto del centro de salud donde se encuentra en tratamiento por “estrés postraumático” y la recomendación de los médicos cubanos de “no viajar”.

“Fue ella, en virtud de las mentiras y falsedades publicadas en estos días, quien me pidió que se conozcan públicamente”, aseguró.

“En una hora parto desde La Habana hacia Buenos Aires. La foto que ves es la del Cimeq, el centro de referencia de salud en Cuba, en el que Florencia continúa con sus análisis y su tratamiento ambulatorio”, comenzó informando la ex presidenta.

Acto seguido, aseguró que este viernes hará en Tribunales la presentación del resumen de la historia clínica de su hija, la cual publicó en las redes.

Para los médicos y auxiliares que trabajan en el Cimeq de La Habana, todo mi reconocimiento y agradecimiento. Especialmente al Dr. Roberto Castellanos Gutiérrez y al Dr. Charles Hall Smith, por su capacidad pero sobre todo por su humanidad.

A todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su afecto y su fuerza, muchísimas gracias de corazón. Y finalmente, a las autoridades de la República de Cuba… gracias infinitas por toda su solidaridad.

En ella, figura como diagnóstico principal el padecimiento de estrés postraumático y enumera otros diagnósticos: síndrome purpúrico en estudio, polineuropatia sensitiva desmielinizante de etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores.

En las observaciones, los médicos cubanos hacen hincapié en la recomendación de “no viajar”. “La paciente se encuentra realizándose un estudio integral que aún no ha culminado y tratamiento fisioterapeútico”, argumentan.

En la seguidilla de tuits, la senadora justificó la publicación de la historia clínica. Dijo que le “hubiera gustado no tener que hacerlo” pero que su hija se lo pidió. “Piensa que de este modo terminará el circo de violencia sobre ella y su estado de salud”, afirmó y en esa línea, agregó: “No sé… La verdad es que me hubiera gustado no tener que hacerlo, pero es tanto el odio y la violencia que ejercen contra su persona, que tal vez tenga razón.

Aunque en realidad, sabiendo cómo funciona el tándem Partido judicial – Medios de comunicación, ni bien se presente el certificado en mesa de entradas, sólo es una cuestión de tiempo su filtración a los medios y su difusión masiva. Así está hoy la Argentina.

Por último, la ex mandataria agradeció a los médicos cubanos y a las personas que le enviaron mensajes.

La semana pasada Cristiana Kirchner avisó a la justicia que viajaría a Cuba por razones de salud de Florencia. Después subió un video a su cuenta de Twitter -editado con música y fotos- en el que afirmó que su hija tenía “severos problemas de salud” a raíz de la “persecución feroz” por parte de la Justicia.

“Les pido a los que nos odian que por favor se metan conmigo, pero no con ella, no más con ella por favor”, terminaba.

