Cristina Kirchner pidió autorización para viajar a Cuba con su nieta

La vicepresidenta electa de la Nación, Cristina Kirchner, pidió hoy autorización a la justicia para viajar del próximo viernes y hasta el 11 de noviembre próximo a Cuba, para visitar nuevamente a su hija Florencia, que se encuentra en ese país bajo tratamiento médico, informaron fuentes judiciales.

El pedido fue hecho por su defensa, a cargo del abogado Carlos Beraldi, ante el Tribunal Oral Federal 2, que juzga a la ex mandataria en el caso de la obra pública, y otros tribunales y después del triunfo de ayer del “Frente de Todos” en las elecciones presidenciales que consagró a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner con el 48,10 por ciento de los votos sobre “Juntos por el Cambio” con Mauricio Macri-Miguel Angel Pichetto que obtuvo el 40,38 por ciento.

La ex mandataria y actual senadora partirá el 1 de noviembre a las 11:30 en el vuelo 278 de Copa Airlines y regresará el 10 de noviembre para estar en el país al día siguiente. Lo hará con Helena, la hija de Florencia de cuatro años, le dijeron a este medio fuentes del entorno de Cristina Kirchner. Esa información no forma parte de la presentación que hizo en tribunales. “No tiene por qué hacerlo. La menor no es parte ni está vinculada al proceso”, explicó una fuente judicial.

El pedido de autorización es escueto y similar a los anteriores en los que alega motivos personales para realizar el viaje y aporta todos los datos de lugar de estadía en Cuba y los vuelos. Lo hizo ante los cuatro tribunales orales federales que tramitan sus causas: el 2 (obra pública), el 5 (Hotesur y Los Sauces), el 7 (cuadernos de la corrupción) y el 8 (memorándum con Irán)

Siempre fue autorizada a viajar y se estima que lo mismo ocurrirá en esta ocasión. Será la séptima visita que le haga a su hija Florencia, que está en Cuba desde febrero pasado bajo tratamiento médico por una un trastorno de estrés postraumático y un linfedema ligero de miembros inferiores.. Florencia está imputada con su madre y su hermano y diputado nacional Máximo Kirchner en las causas Los Sauces y Hotesur.

La defensa de Florencia, también del abogado Beraldi, presentó a fines de septiembre un informe sobre su estado de salud.

El viaje anterior fue de fines de septiembre al 11 de octubre y los hace de manera regular desde mazo, aunque en los últimos meses se intensificaron. Este es el primero que hará como vicepresidenta electa.

Cristina Kirchner atraviesa el juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública que el empresario Lázaro Báez recibió durante los 12 años de gobierno Kirchner. El proceso se encuentra en la etapa de las indagatorias de los 13 acusados y se reanudará el próximo lunes, con la indagatoria del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido que ya adelantó que no va a declarar.

El viaje de Cristina Kirchner coincidirá con esa audiencia pero no tendrá que estar presente porque fue autorizada a no concurrir a las indagatorias de los otros acusados. La suya será la última y todavía no tiene fecha. Cuando sea su indagatoria se sentará frente a los jueces como vicepresidenta electa.

Las otras tres causas en las que está elevada a juicio todavía no tienen fecha de inicio. Y tiene una más en el Tribunal Oral Federal 1 por el caso del dólar futuro, que también hay fijada fecha.