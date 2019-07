Cristina Kirchner volÃ³ a Cuba para ver a Florencia

Print This Post

Cristina Kirchner tomó el vuelo a la madrugada que la lleva a Cuba para ir a ver a su hija Florencia. Puso en pausa su campaña como vicepresidente de Alberto Fernández, al menos hasta el 15 de julio. Pasará diez días con su hija, que está bajo un tratamiento de salud en La Habana y sin poder regresar por ahora a la Argentina, según consignaron sus abogados ante la Justicia.

La hija de ex presidenta está procesada en la causa de Hotesur, donde se investiga lavado de dinero, por su supuesta participación en ésa estructura societaria. También está procesada en la causa de Los Sauces como miembro de una asociación ilícita.

Ambas causas fueron elevadas a juicio, aunque aún no comenzó el proceso y no se fijaron fechas de inicio. Como no posee fueros parlamentarios, Florencia Kirchner en caso de ser condenada o ante una eventual orden de prisión preventiva, podría quedar detenida.

Lo que más preocupa hoy a la ex presidente es la evolución de la salud de su hija Florencia, tema por el que estuvo en riesgo su participación en la campaña, según afirman las dos personas en las que más confía.

Sin embargo, el futuro judicial de su hija la atormenta, por eso adjudica a una supuesta ¨persecución judicial¨ los problemas de salud que padece Florencia Kirchner. Fue la propia Cristina Kirchner quien dijo que su hija estaba ¨devastada¨.

CFK viajó sólo acompañada por uno de sus custodios. Todo lo lo que se refiere a su estadía también se mantiene en secreto. ¨Hablé con ella. Esto estaba previsto. Yo estoy ocupado ahora en seguir consolidando la campaña¨, dijo Alberto Fernández.

Antes de que la ex presidenta prepara sus valijas para Cuba, su abogado Carlos Beraldi pidió formalmente la suspensión del juicio oral y público contra Cristina Kirchner por la causa de Vialidad, que comenzó haces pocas semanas y que tiene en el banquillo de los acusados a Julio de Vido y a Lázaro Báez, entre los 16 acusados.

Lo que sí existe es una decisión de que Cristina Kirchner continúe la campaña con la presentación de su libro ¨Sinceramente¨ en distintas localidades del interior del país y algunos distritos del conurbano.