Cristina pidiÃ³ suspender el inicio del juicio por el direccionamiento de la obra pÃºblica

La defensa de la expresidenta Cristina Kirchner pidió que se suspenda el inicio del juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz , previsto para el 26 de febrero, hasta tanto se concluyan los peritajes dispuestos en la instrucción suplementaria.

El abogado Carlos Beraldi presentó el pedido el viernes pasado, a última hora, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que deberá consultar al cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia cuánto demorará en llegar a una conclusión en relación a los peritajes en curso.

El abogado de la expresidenta pidió que el juicio no comience el 26 de febrero porque aún no concluyó un peritaje ordenado para determinar si hubo o no sobreprecios en algunas de las obras investigadas en las causas que instruyó en primera instancia el juez Julián Ercolini.

Fuentes judiciales informaron que el TOF 2 correrá vista del pedido a las querellas y al fiscal de juicio, Diego Luciani, para que opinen al respecto.

El TOF 2 podría postergar el inicio del juicio si la respuesta de los peritos de la Corte es que falta aún un tiempo considerable para concluir el peritaje.

En la causa se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública durante la gestión kirchnerista en favor del empresario Lázaro Báez .

La exmandataria cuenta con seis procesamientos en las causas conocidas como Hotesur, dólar futuro, memorándum con Irán, Los Sauces y los “cuadernos de las coimas”. Excepto el expediente de los cuadernos, todas las demás causas ya fueron elevadas a juicio oral.