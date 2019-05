Cristina vice: Massa sorprendido, Scioli  no se baja, Rossi y Solá sí

Print This Post

La decisión de Cristina Kirchner de postularse como vicepresidente de Alberto Fernández, generó reacciones en todo el arco político. Por un lado, Sergio Massa se mostró sorprendido, mientras que el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, ratificó su candidatura para una interna en Unidad Ciudadana. En tanto, Felipe Solá y Agustín Rossi dieron un paso al costado.

El precandidato presidencial de Alternativa Federal (AF) Sergio Massa se mostró hoy dispuesto al “diálogo” al ser consultado sobre la candidatura presidencial de Alberto Fernández, quien estará acompañado en la fórmula por la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner como candidata a vice.

“Me acabo de enterar de la fórmula, así que no puedo hacer especulaciones con eso”, dijo sorprendido Massa, quien se enteró de la noticia mientras estaba en línea con radio Mitre, previo a salir al aire.

“Tengo respeto por Alberto, la etapa que viene necesitará mucho diálogo y me van a encontrar en ese camino”, afirmó el ex intendente de Tigre.

“Alberto trabajó mucho alrededor de nuestro espacio y tenemos una mirada crítica, y no creo que haya cambiado respecto de muchas cosas que hizo el gobierno anterior, y eso no cambia”, apostó.

El diputado nacional Daniel Scioli ratificó su precandidatura presidencial, lanzada hace dos meses. “Cristina Kirchner nos dijo en la reunión del PJ que había que hacer un gran frente. No nos habló de esto en ese momento (sobre el anuncio de la fórmula como vice de Alberto Fernández), pero ahora ella tomó una decisión. Y yo dije que tengo un compromiso con el 49 por ciento que me votó, voy a presentarme, anhelando una gran Paso”.

En una nota con Sábado Tempranísimo, el funcionario aclaró: “Yo tomé una decisión a través de lo que siento y transmito, lo dije en su momento y lo digo ahora”. Scioli ya había anticipado que iba a ir “contra Cristina o contra quién sea” en una interna.

El precandidato llamó a “poner punto final a una grieta que tiene que ver con las desigualdades y las injusticias sociales”.

Consultado sobre la jugada política de la ex presidenta de bajarse de la presidencia, Scioli no quiso hacer especulaciones: “La gente está pensando cómo va a hacer para pagar la luz el gas y todo lo que no les alcanza”.

Luego del anuncio de Cristina Kirchner sobre su candidatura a vice acompañada por Alberto Fernández como presidente, varios de los candidatos anunciaron que se bajaban. Además del diputado Agustín Rossi, Felipe Solá ratificó dar un paso al costado.

“Mi candidatura tenía una única misión: construir una unidad amplia para defender al trabajo, a los humildes y a la clase media. Ese objetivo está cumplido. Celebro la decisión de Cristina. Felicito a Alberto”, publicó en su cuenta de Twitter.