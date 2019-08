Críticas a Vidal por exponer a una víctima de violencia de género para hacer campaña

Connect on Linked in

Se viralizó un video que muestra a la gobernadora bonaerense con una mujer que está siendo acosada y llama a votarla. Desde la oposición salieron a criticar por exponer y utilizar electoralente el caso.

María Eugenia Vidal grabó un video proselitista en el que expuso a una ciudadana bonaerense víctima de violencia machista. Si bien el material audiovisual no se difundió por las redes oficiales de la campaña de Juntos por el Cambio ni por las de la gobernación, Vidal grabó y viralizó la entrevista que tuvo con una mujer que estaba siendo acosada por un hombre al que había denunciado. El video termina con la frase: “no desperdiciemos la oportunidad de tener una gobernadora sin miedo”.

En el video muestra cómo Vidal conversa con una mujer en su casa del barrio Carlos Gardel, de Morón. “Venís de problemas de violencia”, le dice la dirigente de Juntos por el Cambio a la joven, quien le cuenta: “Hay un hombre que me acosa constantemente. Yo jamás lo había visto. Apareció de la nada y yo de ahí no quise salir nunca más sola”, le dice Vidal a la mujer, a la que filman y exhiben su rostro, lo que contradice a todos los protocolos contra la violencia machista

La misma joven, vestida de con la misma ropa, aparece en una foto con la gobernadora en su cuenta oficial de Instagram en abril en un posteo en el que destaca su emprendimiento para hacer huevos de pascua.

“Yo le voy a hablar, no te preocupes. Yo le voy a decir la verdad; que yo me enteré del caso; que sé lo que está pasando y que nosotros te estamos acompañando. Para que él sepa que no estás sola”, le propone la gobernadora. Luego se ve una segunda escena en la que Vidal llega a la casa del acosador, acompañada de otras mujeres y golpea la puerta de su casa. “Buen día, Horacio. Soy María Eugenia Vidal, la gobernadora. Sé que estás ahí porque los vecinos me dijeron que estabas, aunque no me quieras abrir. Solamente para avisarte que estuve reunida con María y con su hija Natasha; que ya sé lo que está pasando; que me contó que te denunció; y que vamos a seguir acompañándola. Va a venir un fiscal a verla para que haga de nuevo una denuncia. Era solamente eso, hasta luego”, dice Vidal ante la puerta que nunca se abre.

De inmediato, especialistas en género y dirigentes bonaerenses salieron a criticar el uso electoral de un caso de violencia machista porque el material exhibe el rostro de la víctima, y muestra a la titular del Ejecutivo haciendo campaña con su caso, y no pone en funcionamiento las herramientas del Estado para atender del caso.

Cuestionamientos

Malena Galmarini señaló que “el video de Vidal “defendiendo a la vecina” es el ejemplo de cómo gobierna Juntos Para el Cambio: para las cámaras. Dejando a su paso vacío, falta de respuesta e irresponsabilidad ante un tema tan delicado”. “Después de tanto tiempo trabajando en el área social no sabe que exponer a una mujer en situación de violencia no es el mejor camino? ¿Qué hizo cuando se apagaron las cámaras? Esa vecina, o las miles, que sufren violencia tienen donde ir cuando se las alienta a denunciar? No. Resulta infantil pensar que con este video vamos a creer que le importan las bonaerenses después de desfinanciar programas de prevención y promoción de derechos. De no tener ni una política real de empoderamiento. La desesperación ante el resultado electoral predispone a Vidal a una bajeza como esta, intentando hacer campaña con un caso de violencia de género. Pero además haciendo todo lo contrario a lo que indica el protocolo de intervención ante situaciones de este tipo. Una vergüenza”, posteó.

En tanto, la diputada Cristina Álvarez Rodríguez sostuvo que “la desesperación ante el resultado electoral predispone a Vidal a una bajeza como esta, intentando hacer campaña con un caso de violencia de género. Pero además haciendo todo lo contrario a lo que indica el protocolo de intervención ante situaciones de este tipo. Una vergüenza”, reclamó.

Fuente: Tiempo Argentino