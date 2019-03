Cruce entre Verbitsky y CarriÃ³ por la extorsiÃ³n que involucra a Stornelli

Connect on Linked in

El periodista insistió, desde su sitio El cohete a la Luna en sus acusaciones contra el fiscal Federal que lleva adelante la causa conocida como Los Cuadernos; habló del rol de la Agencia Federal de Inteligencia AFI, el periodista Daniel Santoro y de “brujas y vibras” en torno a la diputada nacional oficialista.

El fuego cruzado entre el periodista Horacio Verbitsky y el oficialismo no termina. Todo comenzó cuando el excolumnista de Página/12 publicó en su página web El Cohete a la Luna la investigación que llevaba adelante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, contra el supuesto abogado Marcelo D’Alessio, por presuntas extorsiones en contra de un empresario agropecuario. Fue entonces cuando Verbitsky mencionó que D’Alessio, para llevar a cabo esos supuestos delitos, hacía gala de su relación con el fiscal federal Carlos Stornelli, al que vinculó con el tema. Los presiones a Pedro Etchebest fueron documentadas por este último, motivo por el cual Marcelo D’Alessio se encuentra detenido, pero no se sabe si Stornelli tenía algún grado de participación en los mismos, como sostiene Verbitsky en su denuncia. Días atrás, en la pantalla del canal de televisión TN, la diputada de Cambiemos Elisa Carrió salió en defensa de Stornelli: “Esta operación de La Cámpora, que hicieron con D’Alessio, se cayó y salvamos la causa de los Cuadernos. Este chico (por D’Alessio) es un delirante, yo lo atendí dos voces y era por un tema de Odebrecht y se lo derivé a la pobre Paula (Oliveto). Yo defiendo a Daniel Santoro y a todos los periodistas. Uno se encuentra con operativos de inteligencia, porque acá hay muchos empresarios involucrados no solo los que están en la cárcel”. Según Carrió, Ramos Padilla busca desprestigiar a Stornelli para que la causa de los Cuadernos de las coimas, que tiene a Stornelli como fiscal como principal investigador judicial, se derrumbe. Cuando habla de La Cámpora, es porque la legisladora de la CC presentó en su momento unas escuchas, que dijo haber recibido en forma anónima, con diálogos entre varios de los exfuncionarios K detenidos en Ezeiza hablando de la denuncia a Stornelli. En esa misma línea, Carrió afirma que Santoro es señalado por D’Alessio como su informante con el mismo fin: sepultar el Cuadernogate.

Verbitsky volvió a la carga contra Carrió, Stornelli y Santoro desde el sitio que dirige, bajo el título “Cabos Sueltos”, y afirmó que “Carrió declaró que defenderá a Daniel Santoro y a todos los periodistas, estimulante propósito de cumplimiento improbable. Podría ejercitarlo con los despedidos de la agencia Télam”, para agregar que “Santoro es el operador judicial del Grupo Clarín, que, según abundantes constancias en la causa, formaba parte del dispositivo montado por D’Alessio y los servicios de la AFI para intimidar y extorsionar. El relator deportivo que conduce un show con animales no consiguió que Santoro fuera despedido, por la alta indemnización que podría reclamar, pero sí logró desestibarlo de la mesa”. Hace referencia a que Santoro fue apartado del programa Animales Sueltos, dado que se lo acusaba de realizar informes de inteligencia sobre las actividades de sus compañeros.

“El propio Stornelli le dijo a Nicolás Wiñazki que Santoro le presentó a D’Alessio y le dijo que trabajaba para la DEA. D’Alessio, a su vez, le dijo a Etchebest que cuando existía la Unión Soviética, Santoro trabajó para la KGB, ocupación que el operador niega”, continuó Verbitsky. Se refirió también a las críticas de Santoro porque se publicaron en El Cohete a la Luna, fotos y datos personales del periodista de Clarín. Sobre el tema, Verbitsky replicó “que el domicilio de quien se presenta como periodista deba ser secreto es una novedad. Y tampoco califica dentro de las fake news con que Santoro incidió en la campaña electoral de 2017. Las fotos de ninguna manera forman parte de su vida privada. En ellas posan D’Alessio y Santoro con sus respectivas esposas, en una fiesta de disfraces políticos, que muestra el grado de intimidad entre ambos. Además, D’Alessio afirma que la esposa de Santoro es la bruja que asesora a Carrió sobre movimientos ocultos que llama ‘vibras’ y le indica cuándo son propicias y debe manifestarse en público y cuándo son adversas y le conviene llamarse a silencio. También contó otros aspectos de la relación de Santoro con Carrió, que no fueron incluidos en la nota, pero que constan en los audios para quien se interese en esos detalles”.

Sobre el final de su editorial, Verbitsky respondió a otro comentario que realizó Carrió en Todo Noticias, cuando había señalado que “Verbitsky puede decir de mí todas las barbaridades que quiera, pero yo jamás voy a hablar mal de Horacio, porque a mí me ayudó mucho en un momento de mi vida. Y también su esposa me ayudó mucho”. Lejos de aceptar la gentileza, el periodista contestó: “Sobre la relación de la diputada con la doctora Mónica Müller (la esposa de Verbitsky) no sé nada, porque el secreto médico siempre me mantuvo al margen de todo lo que ocurre en el consultorio. Y respecto de mí, la relevo de cualquier compromiso al que se crea obligada. Nunca he escrito barbaridades sobre ella, sino hechos documentados que investigué en detalle, como las denuncias que le presentó a Stornelli, a sabiendas de su falsedad, contra el ex ministro Domingo Cavallo, y sus piruetas en torno de Macri en los últimos 15 años”.

Fuente: Perfil