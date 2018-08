Cuadernos de las coimas: Detuvieron a Francisco Valenti en Ezeiza

Print This Post

El vuelo EK 247 de Emirates proveniente de Dubai aterrizó el sábado a las 19.32 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ni bien Francisco Valenti salió del avión, fue detenido por orden del juez federal Claudio Bonadio.

El directivo de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) fue mencionado en varias oportunidades por Oscar Centeno en sus “cuadernos de las coimas” como uno de los empresarios que pagó sobornos a cambio de obras durante el kirchnerismo.

En sus anotaciones, el ex chofer de Roberto Baratta detalló que Valenti le entregó U$S 2,8 millones al ex funcionario que respondía a Julio De Vido.

“Cuando Baratta se encontraba con Valenti, recibía bolsos con dinero y cajas de espumantes de la bodega Lagarde”, escribió Centeno el 23 de septiembre de 2009.

Valenti se sumó a la lista de empresarios detenidos: Javier Sánchez Caballero (Iecsa), Gerardo Ferreyra y Jorge Neyra (Electroingeniería), Carlos Wagner (Esuco), Armando Loson (Albanesi) y Carlos Mundin (BTU). Juan Carlos De Goycoechea (Isolux) pidió declarar como “arrepentido”.