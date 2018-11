Â¿CuÃ¡les son los beneficios del huevo segÃºn la ciencia?

Print This Post

Durante muchas décadas, el huevo era considerado como un alimento nocivo para la salud si se consumía con regularidad. Pese a que las aseveraciones estaban respaldadas por estudios científicos, la validez de estas era cuestionada en vista de que no consideraban las propiedades y beneficios del huevo para el organismo.

Recientemente, decenas de investigaciones han respaldado su consumo regular y organizaciones como la FAO lo han catalogado como un alimento que no puede faltar en la dieta diaria. Por eso, hoy se reseñarán los beneficios de su consumo según las últimas investigaciones.

Propiedades del huevo avaladas por los científicos

El mito que giraba en torno a este alimento era que, si se consumía con frecuencia, se elevaban los niveles de colesterol. Por supuesto, esto ya quedó en el pasado y hoy se recomienda consumir un promedio de 3 a 5 huevos semanales. Las proteínas del huevo y el valor nutricional de huevo han convertido a éste en las recientes décadas como una de las piezas angulares para perder peso.Tanto así, que existe una dieta del huevo mundialmente famosa por los resultados observables en solo un par de semanas. Las propiedades más importantes de este alimento son las siguientes:

Estas funcionan como un marco de referencia para catalogar las proteínas de los demás alimentos en vista de que es la de mayor valor biológico que existe (por la fracción de nitrógeno absorbida de estas en el cuerpo). Por cada 100 gramos de este los valores proteicos oscilan entre 12 y 14 gramos.

Entre las cuales es preciso mencionar la vitamina B1 (tiamina), la vitamina B2 (riboflavina), la vitamina B12 (cobalamina), vitamina B3 (niacina); además de vitamina A, D y E (estas últimas en su yema). Poseen, también, colina, ácido fólico, carotenoides, zeaxantina y luteína.

Minerales, como el hierro, el fósforo, el magnesio, el potasio, el calcio y el sodio. Dependiendo de la alimentación de las gallinas, el huevo puede llegar a ser uno de los mejores aportes de hierro si se consume su yema regularmente.

como el ácido linolénico-Omega 3, los fosfolípidos, la lecitina y el colesterol. El aporte de éstos por cada 100 gramos oscila entre los 10 y los 12 gramos.

Beneficios del huevo para la salud

Las propiedades reseñadas se traducen en beneficios para salud. Son tantas las investigaciones que han aportado nuevos panoramas sobre su consumo que se podrían reseñar decenas y decenas de estas. Como es natural, solo se harán mención de las más importantes entre las cuales destacan las siguientes:

Reduce el riesgo de cataratas: Los diversos estudios realizados por Blumberg, catedrático de la Universidad Tufts en su Escuela de Ciencia y Política Nutricional Gerald J. y Dorothy R., se han centrado en el valor funcional del huevo para reducir significativamente la posibilidad de padecer cataratas. Esto es esencialmente útil para las personas mayores o aquellos cuyo cuadro médico puede favorecer el padecerlas en el futuro. Los responsables de esto, según sus publicaciones, son los carotenoides que posee.

Contribuye a los procesos cognitivos: Y no solo en los niños que se encuentran en pleno crecimiento, sino también para los fetos que se están formando y empiezan a desarrollar sus primeras conexiones sensoriales. El profesor del Departamento de Nutrición de la Escuela Gillings de Salud Pública Global, Steven H. Zeisel, ha avalado su consumo en mujeres embarazadas para favorecer la función cerebral de los bebés.

Previene enfermedades cardiacas, a pesar de que hace un par de décadas se creía lo contrario. A propósito de ello, la Universidad Americana de la Nutrición, durante el año 2000, en una serie de conferencias acaecidas en Florida, presentó evidencia científica sobre los amplios beneficios del huevo para la salud cardiaca. Se demostró en sus publicaciones que un consumo moderado aumenta de forma significativa el colesterol bueno (HDL).

Puede usarse para perder peso: Puesto que su cualidad saciante ha sido investigada hace poco y estudios como los realizados y publicados en el Journal of the American College of Nutrition demostraron que una dieta con base en este puede saciar el hambre que algunas personas experimentan entre comidas. Este también ayuda a preservar la masa ósea cuando se pierde peso evitando, con ello, que se desarrollen patologías como la osteoporosis.

Contribuye a la salud en general: Y previenen problemas degenerativos y patológicos como el Alzheimer, la demencia senil, ayuda al crecimiento, evita las alteraciones hepáticas, renales y del páncreas. Estudios de la Universidad de Harvard, en el reciente milenio, han dado fe de vida de todo ello.

En vista de todo lo que se ha mencionado, el huevo es una opción ideal para incorporar a la dieta diaria. Al igual que con otros alimentos, su consumo debe estar siempre regulado para evitar caer en los excesos nocivos para el cuerpo. Con el tiempo nuevas investigaciones se sumarán y respaldarán su consumo como el predilecto para las personas.

