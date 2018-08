¿Cuándo se celebra el Día del niño?

Connect on Linked in

El Día del Niño fue instaurado en 1954 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) recomendó que se incluyera en todos los países esta celebración para reafirmar los derechos de los niños. Sin embargo en la Argentina “se volvió comercial” e incluso desde hace varios años se celebra el tercer domingo de agosto, fundamentalmente por un tema “económico”, registró AIM.

Hace unas décadas el Día del Niño se festejaba el primer domingo de agosto y si bien muchos no sabían por que se festejaba, no sonaba tan comercial como ahora.

Esto se debe a que hace unos cuatro años se decidió mover la fecha del segundo al tercer domingo de agosto, por lo que el Día del Niño llega este año el 20.

El planteo de no mover la fecha de celebración, es compartido con mucha gente que asegura que el cambio de la fecha de celebración del Día del Niño se volvió “muy comercial”, y no están muy desacertados con esta apreciación. Sin embargo, hay otros que aseguran que “la idea no es mala ya que para los primeros días del mes, nadie cobra y no hay plata para regalos”.

En estos momentos mucho se habla de qué se va a obsequiar a los más pequeños, qué juguetes están más baratos y cuáles son los que más gustan a los niños; pero ¿es realmente una fecha comercial? La respuesta es sí.

Hasta el año 2002 se celebraba en la Argentina el Día del Niño el primer domingo de agosto. A partir del 2003 pasó a festejarse el segundo domingo del octavo mes del año por pedido de la Cámara delJuguete, que justificó que algunos padres todavía no habían cobrado su sueldo para esa fecha. Así, por una necesidad mercantil se trasladó eldía. Este año incluso se pospuso un fin de semana más por las elecciones internas del 11 de agosto.

Sin embargo, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebra el Día Universal del Niño el 20 de noviembre, en conmemoración a que en el año 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos de los infantes y en 1989, se sancionó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La ONU recomendó que cada país eligiese un día para promover la fraternidad entre los niños y la realización de actividades por su bienestar

Derechos del niño

A la vida, a la salud, al descanso, el esparcimiento, el juego, la creatividad y las actividades recreativas, a la libertad de expresión y a compartir sus puntos de vista con otros, a un nombre y una nacionalidad, a una familia, a la protección durante los conflictos armados, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la protección contra el descuido o trato negligente, a la protección contra el trabajo infantil y contra la explotación económica en general y a la educación gratuita.

Este domingo cada uno celebrará como más le parezca o le guste, pero sería bueno que si vamos a festejar con nuestros niños, antes procuremos que sus derechos y los de otros pequeños se estén cumpliendo sin excepciones.

¿Sabes por qué se celebra el Día del Niño?

Es un día especial dedicada a la fraternidad y a la comprensión entre losniños del mundo. Fue el 20 de noviembre de 1959 cuando se aprobó la Declaración de los Derechos de los niños.

Cada país lo celebra en fecha y forma diferente, de acuerdo a como cada gobierno lo cree pertinente; pero su significado sigue siendo el mismo en todos. Por ejemplo en Bolivia se festeja el 12 de abril, en Colombia es el último sábado de abril, en Paraguay es el 31 de mayo, en Venezuela es el tercer domingo de junio, en Uruguay es el 9 deagosto, en Argentina es el segundo domingo de agosto; y en México se celebra el 30 de abril.