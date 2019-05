Cuarto intermedio hasta el lunes en el juicio a CFK

Connect on Linked in

Terminó la primera jornada en donde fue citada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Al salir de la audiencia Oscar Parrilli expresó que fue “una decepción total”. Para el abogado de Julio De Vido fue “un espanto”.

Después de tres horas de estar sentada en el banquillo de los acusados, la ex presidenta Cristina Kirchner se retiró de Comodoro Py sin hacer declaraciones. El Tribunal Oral Federal 2 dictó un cuarto intermedio hasta el lunes. La actual senadora de Unidad Ciudadana asistió a la primera audiencia en la que se la señala como jefa de una “asociación ilícita” que benefició con contratos de obra pública al empresario Lázaro Báez. En las inmediaciones de los tribunales federales se concentraron cientos de militantes kirchneristas que fueron a acompañar a su jefa política, junto a varios dirigentes K (desde ex funcionarios hasta diputados nacionales). CFK no tiene obligación de concurrir a las otras audiencias de este proceso, en el que también están acusados el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José López y otros 13 acusados.

Al salir del tribunal, el exsecretario general de la presidencia Oscar Parrilli dijo a los medios que la audiencia fue “una decepción total”. Y agregó: “Los fiscales (Gerardo) Pollicita e (Ignacio) Mahiques cobran sueldos siderales, que hagan un trabajo como este es lamentable”, sostuvo tras escuchar la acusación de la fiscalía. “Me hacía acordar a los informes de inteligencia que nos acercaban a nosotros algunos personajes que estaban en la AFI, llenos de vaguedades y suposiciones. Desde ese punto de vista fue una decepción que no se ajusta a derecho”, describió. En este sentido, Parrilli pidió a la Corte Suprema que avance sobre los pedidos de nulidad presentados por las defensas por haberse iniciado el juicio cuando todavía no concluyeron las pericias sobre las cinco obras indicadas por el tribunal. “Esperamos que la Corte pida las pericias que faltan, iniciaron un juicio con nueve nulidades pendientes. Esto solo existe en el reino del revés, que es la justicia actual del macrismo”, manifestó.

Al ser consultado sobre la posible repercusión del juicio en los votantes, el exfuncionario kirchnerista aseguró que “la gente esta cada vez más solidaria y firme con Cristina porque saben que son difamaciones. El gobierno cree que con esto le quitan votos, pero están equivocados”, concluyó. Maximiliano Rusconi, abogado de Julio De Vido, también dialogó con los medios al salir del tribunal y, al igual que Parrilli, se refirió a los pedidos de nulidades. “No se respetó la decisión que el propio tribunal tomó, que es realizar una pericia sobre cinco obras. Eso se llama instrucción suplementaria y el código establece que esa instrucción es previa a la lectura de la acusación por parte de la fiscalía”, expresó el letrado.

En esta línea, agregó: “Tiene que estar la prueba antes de la acusación. La lectura de la fiscalía es absolutamente nula, el presidente del tribunal (Jorge Gorini) debería leer un poco el código”, expresó y concluyó: “Es inadmisible que suceda esto, es un espanto lo que está pasando. Está destruido el Estado de derecho”.

