Cuidado con beber agua en exceso

Todos los dedos de ambas manos no alcanzan para contar la cantidad de veces que hemos escuchado o leído acerca de los beneficios del consumo de agua y, especialmente, que ingerir por lo menos dos litros de éste líquido vital es una norma que hay que respetar para mantenerse saludable. Pero entonces, no es así para muchos consumidores. Beber agua suficiente, claro que es muy favorable para el buen estado de la piel, cabello y el organismo en general. Pero, como dicen, todo en exceso no es bueno. Por lo que aquí hablaremos un poco de las consecuencias de beber agua en exceso, entre otras cosas.

Comúnmente, conocemos la regla de los 8 vasos de agua diarios; sin embargo, las personas tienen distintos ritmos de vida y no realizan las mismas actividades ni poseen el mismo movimiento del organismo. Por lo que para algunos es mucho, para otros no llega a ser suficiente.

Beber agua trae consigo cosas positivas como que ayuda a limpiar y destapar los poros, a hidratarnos y a liberar las toxinas malas del cuerpo.

Lo que no nos dicen “los expertos” es que beber agua en exceso puede ser increíblemente nocivo para nosotros. Un error común es consumir más de la cuenta cuando se está llevando a cabo algún tipo de dieta, o simplemente la popular dieta del agua.

Puede provocar desde calambres, dolor de estómago, náuseas y vómitos y hasta la aparición de trastornos asociados a su consumo.

Dolor estomacal por excesivo consumo de agua

Beber agua en exceso puede ocasionar molestias que, algunas veces, van a requerir de un tratamiento médico para revertir o detener los efectos. Este hábito trae consigo una de numerosas y peligrosas consecuencias.

En primer lugar, existen unas molestias básicas como la cabeza adolorida y las náuseas, además de calambres y espasmos musculares. Puede aumentar el nivel de cansancio que sentimos en el cuerpo y provocar un mal funcionamiento de los riñones (insuficiencia renal); ya que, los riñones generalmente trabajan filtrando el agua que se haya en la sangre (llamado plasma), y al consumir más agua de la necesaria, estaríamos forzando a éste par de órganos a trabajar más de lo debido.

Puede ocasionar parálisis y pérdida de la agilidad cerebral, así como impedir el buen funcionamiento del órgano madre, ya que el agua ayudaría a eliminar más sodio del necesario, ocasionando estos efectos, también conocidos científicamente como hiponatremia.

A aquellos y aquellas que sufren de hiperhidrosis les agradará saber que, a raíz de ciertos estudios, se ha llegado a la conclusión que el exceso de sudoración puede estar estrechamente asociado a beber agua en exceso. Para reponer el líquido perdido al sudar, estos pacientes tienden a consumir mayor cantidad de líquido. Pero se ha demostrado que si bebían menos, sudaban menos.

Si tienes problemas para conciliar el sueño, será mejor que regules tu ingesta de agua durante el día; ya que, al irnos a dormir la hormona antidiurética comienza a trabajar, impidiendo que tengamos ganas de ir al baño a orinar. Pero, beber agua en exceso, generalmente, ocasiona que esta hormona deje de funcionar y la vejiga trabaje tal cual lo haría durante el día.

Puede inducir un coma y finalmente la muerte por intoxicación. Suena dramático, pero impresionantemente no está lejos de la realidad. Ha habido casos en los que gente común que sigue regímenes estrictos, incluso atletas, han muerto después de haber consumido demasiado líquido vital en corto tiempo.

Esto pasa porque, al ingerir mucha agua de manera muy rápida, no le da oportunidad a los riñones de hacer su trabajo de filtrado, ocasionando que la sangre se vuelva muy diluida y las concentraciones de sodio disminuyan. Posteriormente, las células cerebrales se inflaman y producen dolor de cabeza y, en su peor caso, la muerte.

Se conocen un par enfermedades que vienen a raíz del consumo excesivo de agua. Pueden ser heredados o adoptados debido a la creencia de que tomar más agua te hace más saludable o la necesidad de beber 2 litros porque es lo recomendado, haciendo que se desarrollen conductas obsesivas.

Hay un trastorno llamado polidipsia psicogénica o potomanía. Su origen puede ser por seguir rigurosamente dietas estrictas para controlar el peso, irregulares en el hipotálamo, trastornos de la personalidad, haber padecido de anorexia nerviosa, entre otros.

La potomanía se determina como un trastorno de la alimentación no identificado. En éste caso, la persona puede llegar a consumir hasta 24 o más vasos de agua al día.

Es una enfermedad que no es muy frecuente y de la cual muchas personas desconocen, por lo que es usual que sea desechada e invalidada. Sin embargo, es muy real y peligrosa.

Hay que cuidarnos y consumir agua cuando sintamos la necesidad, y evitar seguir algún tipo de régimen alimenticio extremista, sin antes consultar a un médico. Haz del agua tu aliada y no tu enemiga.

Fuente: MegaNicho