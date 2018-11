Cupo laboral trava-trans en Paraná: “No hablamos sólo de acceder, sino de permanecer”, dijo González

Connect on Linked in

Keily González, militante de los derechos de la comunidad trava-trans e integrante de la Asamblea Contrahegemónica, dialogó con AIM sobre la presentación del proyecto para garantizar el cupo laboral en Paraná. Señaló que, si bien la necesidad más urgente resolver es el acceso al mercado laboral, “de nada sirve que una compañera ingrese si el contexto no está allanado, sensibilizado o capacitado sobre los problemas que atraviesa nuestra comunidad”. Además, planteó que el Estado “tiene que dar respuesta”, ya que “no puede ser que las travas y las trans tengamos un promedio de 32 años de vida”.

Keili González, quien participó del proyecto presentado por la edil Stefanía Cora, pertenece a un grupo conjunto de militancia compartido con una diversidad de sectores, entre ellos, partidos políticos y militantes independientes. “Es una asamblea donde estamos las travas, tortas y maricas en lucha y se trata de un espacio muy diverso”, destacó.

A diferencia del año pasado, cuando el proyecto también se presentó, este año contó con la participación de más sectores involucrados, y en un contexto distinto. “Lo que ahora hacemos es abrir y perfeccionar esta iniciativa, que está trabajado con la comunidad trava-trans, en conjunto, desde donde decidió que el proyecto se presente”, destacó González.

Necesidades y condicionamientos

Según la militante, el proyecto nació a partir “de la enorme necesidad de las compañeras que se encuentran en situación de prostitución como único medio para poder sobrevivir”. En este punto, destacó que hoy, la única fuente de ingresos del 95 por ciento de la comunidad trava-trans en Entre Ríos es la prostitución. “Plantemos que se ponga en valor la interacción nuestra con el Estado. Porque a la hora de entrar en contacto con cualquier institución, existe una devaluación debido a nuestras identidades. Y esta puesta en valor se logra incorporando compañeras que entiendan sobre la problemática, y se trabaje a través de la sensibilización de experiencias comunes con el objetivo de diseñar estrategias a corto y largo plazo”, explicó.

No obstante, González expresó que la necesidad no gira solo en torno al acceso a los sistemas públicos de salud, educación, viviendas y trabajo, sino también de busca la permanencia de la comunidad trava-trans dentro de ellos. “De nada sirve que una compañera ingrese si el contexto no está allanado, sensibilizado o capacitado sobre los problemas que atraviesa nuestra comunidad. Porque si esto no es así, sólo se generaría un clima de discriminación, violencia y odio sobre lxs compañerxs, con su consecuente alejamiento”, dijo.

Necesidades inmediatas

Más allá de la necesidad de permanencia, González recalcó que hoy, el principal problema es el de poder entrar a la esfera laboral, “porque eso nos habilita a abrir las puertas para poder acceder (no hablamos todavía de permanecer) a otras esferas como la salud, la vivienda, educación. Al no tener que ejercer la prostitución, lxs compeñerxs tienen un horario más habilitado como cualquier otra persona y goza de buena salud”.

“La realidad es que muchas compañeras que están enfermas. Pero cuando hablo de enfermedad no quiero que se estigmatice a lxs compañerxs ni que, al hablar de enfermedad, se vincule directamente con las enfermedades de transmisión sexual. No. Hay compañeras que tienen distintas enfermedades como la diabetes y, o la cuestión de los inyectables. Hay compañeras que se inyectan aceite de avión o se realizan cirugías caseras para poder cumplir con los estereotipos que demanda el ejercicio de la prostitución”, explicó.