Daniel Scioli bajó su candidatura

El diputado nacional Daniel Scioli bajó la candidatura presidencial que había lanzado en marzo de este año, al decidir acatar la resolución partidaria de que no haya primarias.

Así, tal cual le establecieron el kirchnerismo y el PJ a Sergio Massa, el ex gobernador decidió acatar también la decisión y dejar de lado su aspiración.

Gente cercana al ex candidato presidencial aclararon que no estaba bajando su candidatura, sino que “el espacio” había decidido que no hubiera primarias.

Oportunamente ya habían bajado sus candidaturas los diputados Agustín Rossi y Felipe Solá, para encolumnarse detrás de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.