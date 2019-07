De la Cruz de Zabal: “La probidad no deviene de la ‘bendición’ o ‘dedocracia’, sino de la idoneidad para ejercer el cargo”

Connect on Linked in

La precandidata a diputada nacional de la lista 502 A de Juntos por el Cambio, Adriana de la Cruz de Zabal, afirmó a AIM que está convencida que los entrerrianos “podemos ver nuestras deficiencias y potencialidades sin que desde el centralismo de Buenos Aires deban definir quiénes o no deben conducir y producir los cambios necesarios”.

“Fue una sorpresa inmensa el hecho de que se me convocase desde la UCR para integrar la fórmula con Raymundo Kisser, sobre todo porque me he dedicado los últimos años a la educación o asesoría política, no a la militancia”, dijo a esta Agencia En ese sentido, apuntó que está “agradecida, halagada y meditada la respuesta, me encuentro en plena campaña acompañando a la lista 502 A”.

Siempre fiel a sus convicciones, la ex – convencional constituyente reivindicó la autonomía de la provincia y la voluntad del pueblo entrerriano: “podemos ver nuestras deficiencias y potencialidades sin que desde el centralismo de Buenos Aires deban definir quiénes o no deben conducir y producir los cambios necesarios”.

En ese sentido, apuntó que “la probidad no deviene de la ‘bendición’ o ‘dedocracia’, sino de la idoneidad para ejercer el cargo”, y remarcó que “el pueblo, devenido en ciudadanía, puede investigar lo que piensa y obra en consecuencia cada candidato”.

Personas como Raymundo Kisser, Leonardo Arribalzaga, Mariana Lamboglia y miles de militantes de otros partidos que conforman este espacio “alientan en la contienda”, comentó.

Además, contó que desde la lista 502 A hicieron “todos los reclamos para adosar la boleta del presidente Mauricio Macri, pero la falta de resolución, que puede ser tardía, no nos detiene a la hora de llevar lo que creemos la mejor propuesta de entrerrianos para entrerrianos”. Al respecto, consideró que paradójicamente la negativa potenció la intención de voto de la lista, “sobre todo en el ámbito de la UCR que cada vez más, acompaña con sus cuadros y sobre todo jóvenes .Los que además están incluidos en las listas”.

“Desafíos a los que confiamos, en equipo, poder darles respuestas”

En tiempos en que el caos a nivel mundial parece querer imponerse “es menester; desaprender para aprender, reconvertir, pensar lo que no se ha pensado”, dijo la docente. En ese marco, precisó que “cuando hay compromiso con las personas y sus necesidades, es imprescindible ejercer una política de valores (ética, moral, empatía ,respeto, honestidad)”.

“He comprometido mi vida a la docencia política y sostengo mis principios aún a costa de ser excluida por conveniencias y apetencias de dirigentes”, apuntó la precandidata, quien sostiene que la política “es el instrumento de cambio de una sociedad Republicana y el servicio, un deber inexcusable de los funcionarios”,

En ese marco, subrayó que Leyes “de promoción de los derechos de la mujer; educación y cambios de paradigmas; mutualismo y cooperativas; Pymes, y la recuperación definitiva de los trenes “motivan este camino, a sabiendas que es una gran responsabilidad .Atendiendo que será la sustentabilidad quien transversalmente le dé sello a cada uno de ellos”.