De qué hablamos cuando hablamos de frikis y geeks

El Día del Orgullo Friki (Geek Pride Day) es una iniciativa popular que reivindica el derecho a ser friki de cualquier persona que lo desee y tomar más en serio a los más “geeks”. Tiene lugar todos los años el 25 de mayo y se conmemora mediante diversos actos como concursos de disfraces (cosplay), campeonatos de videojuegos, todos organizados vía Internet, registró AIM. Distintas ciudades del mundo ya se preparan para los festejos.

Este día se celebró por primera vez en Madrid (España) el 25 de mayo de 2006 y fue organizado por el blogger Germán Martínez, quien propuso una reunión multitudinaria para conmemorar el estreno “Star Wars: A New Hope” en 1977 y a su vez reivindicar el derecho a ser “friki”.

Desde entonces esta celebración se ha extendido, gracias a Internet, a todos los países del mundo alcanzando gran popularidad.

Algunas personas rechazan la celebración del Día del Orgullo Friki debido a que muestra un estereotipo equivocado, y consideran que no hace más que ridiculizarlos.

El nombre de friki surge cuando un grupo de foreros, dentro de un hilo de Universo Marvel, se pusieron a discutir sobre la idoneidad de buscar un nombre a los fans que les gustan más o menos las mismas cosas, dentro de la denominada “subcultura popular (ciencia ficción, fantasía, comics, manga…), porque no había nada que los definiera como grupo.

Y surgió un encontronazo entre los que denominában frikis y los que sólo lo veían como insulto, pero ninguna otra alternativa.

¿Es lo mismo “geek” que “friki”?

¿Es lo mismo “geek” que “friki”? El término geek en castellano hace alusión a los usuarios miembros de una nueva “élite cultural” obsesionada con las nuevas tecnologías y los ordenadores.

Jon Katz afirmó en cierta ocasión que la mayoría de los geeks se sobrepusieron a un sistema educativo sofocantemente tedioso, donde estaban rodeados de valores sociales detestables y compañeros hostiles, para terminar creando la cultura más libre e inventiva del planeta: Internet y la World Wide Web.

El término original en inglés geek tiene un significado más amplio y equivalente al término español friki.

Por su parte, friki es una palabra que procede del inglés freak y significa extraño, extravagante, estrafalario, y que originalmente se usaba para personas con malformaciones o anomalías físicas (significado que aún conserva en inglés).

Hoy, los frikis son personas que se dedican con pasión, incluso con cierta obsesión, a temas, aficiones o hobbies “poco comunes”.

Friki es un término culturalmente moderno, proviene de la palabra en ingles “Freak” que quiere decir fenómeno, sin embargo, no es necesario tener 3 ojos o alguna malformación para ser llamado Friki. Lo usan comúnmente jóvenes, para referirse a aquellos que por su manera de vestir, su comportamiento o acciones que hace en público no se adapta concretamente en sociedad. Un Friki por ejemplo puede ser aquella persona que viste de colores en una situación en la que se amerita una vestimenta más formal o menos extravagante. Por lo general quien utiliza el termino Friki para referirse a alguien más lo hace en tono despectivo, menospreciando a una persona por el simple hecho de no ser igual.

Esta nueva categorización que se hace a las personas en especial a los jóvenes que comparten con otros en un ambiente social con una o pocas características puede ser considerado como una discriminación racial, social y sugestiva, afectando así a quien es señalado por un estilo que debería ser independiente y no amoldarse a un patrón en concreto. En diferentes países, el matiz sobre el que se señala a una persona friki puede variar, veamos:

Una persona friki puede ser aquella que siente atracción o afición por el mundo de la tecnología y la ciencia en general. El desinterés en las masas jóvenes que surgen de la precaria educación de muchas escuelas ha generado un aislamiento de las personas que sobresalen en ciertos intereses en los que se involucra el conocimiento de una materia técnica o científica, quien no comparte esta afición por un estudio tiende a señalar a quien lo hace como un Friki.

Una persona friki es aquella que viste prendas de vestir estilo Nerd. Hace un tiempo ya, el celuloide nos enseñó que un Nerd era quien vestía de tirantes con camisa blanca y pantalones marrones, el sello más emblemático son los lentes de marco grueso y cuadrado y el cabello aplastado contra el cráneo.

También se le llaman frikis a los no populares, los marginados por aquellos que con un estilo determinado logran reunir un grupo pre seleccionado con la característica de moda.

En cuanto a los nerds, en castellano sus equivalentes serían los términos “cerebrito” o “empollón”.