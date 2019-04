Delta: Denuncian colapso ambiental, productivo y social por la ausencia del Estado

Connect on Linked in

Ni las lluvias, las nuevas ondas de crecida de los ríos, los productores inundados, los ciudadanos evacuados, las declaraciones prometiendo obras, y las caras de sorpresa por lo rápido que se superan las alturas de evacuación, “hacen que funcionarios de los Gobiernos nacional y provincial se refieran al cambio del uso del suelo y a las verdaderas razones por las que cada lluvia genera día a día más daños. ¿Cómo puede ser que ningún funcionario del Gobierno de Mauricio Macri, de las secretarías de Agroindustria o Medio Ambiente, tomen la problemática de las inundaciones desde el cambio del uso del suelo?”, aseveró a AIM el ex presidente de la de la Sociedad Rural Islas del Ibicuy (Srii) Armando Cadoppi.

Para Cadoppi, la situación, tristemente, “ya resulta entendible: a los funcionarios de turno solo les interesa recaudar y se lamentan por la menor recaudación de cultivos. Solo piensan en como generar un nuevo impuesto transitorio cuando no llegan a cubrir sus necesidades”,

Cadoppi está indignado y no lo disimula. Es que tiene 200 animales, y ahora, por la inundación debe, si o si, sacar 100. “Me veo obligado a sacar los animales pese a que no hubo una gran inundación y debido a que el agua de lluvia no tiene para donde salir”, dijo.

En diálogo con esta Agencia, el productor se preguntó: “¿Cómo puede ser que ningún funcionario del Gobierno de Mauricio Macri, de las secretarías de Agroindustria o Medio Ambiente, tomen la problemática de las inundaciones desde el cambio del uso del suelo?” y señaló que “en internet cada día se multiplican los mensajes e imágenes que muestran como la devastación de los bosques nativos, la práctica de monocultivos (como la soja) y la transformación de los humedales en barrios náuticos (como en Villa Paranacito) o mega diques para hacer agricultura son las causas por las cuales se ha perdido la capacidad de absorción de lluvias y excesos hídricos. Hasta doña Rosa entiende lo que los técnicos de INA (Instituto Nacional del Agua), Inta y entidades ambientales exclaman en voz alta: la perdida de capacidad de absorción de agua trae como consecuencia que los ríos crezcan más rápidamente, por ende se superen las alturas de evacuación en las ciudades con mayor facilidad y haya más superficies inundadas. ¿No es hora que los gobiernos asuman la problemática del cambio del uso del suelo y se empiece a revertir la pérdida de absorción de agua?¿Cuándo podremos ver un funcionario hablando de políticas ambientales y productivas a largo plazo? ¿Por qué los ciudadanos y productores debemos seguir sufriendo y pagando con impuestos las consecuencias de falta de políticas nacionales?”.

Para el dirigente, “el Gobierno nacional solo se llenó la boca anunciando creación de uno o dos nuevos parque nacionales, pero no afronta la realidad como debiera. Un nuevo parque nacional bien administrado y con recursos para funcionar, sin duda, es una excelente noticia, pero no sirve de nada si los funcionarios solo se sacan la foto en medio de la inundación y prometiendo la obra que el gobierno anterior no hizo. A los ciudadanos de Concordia seguro les interesaría más saber que van a sufrir menos picos de inundaciones”.

Críticas al Corufa

Cadoppi no escatimó la fusta al destacar que, en Entre Ríos, “lamentablemente seguimos como hace 20 años… El Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), sigue siendo un organismo ausente que funciona archivando denuncias y que no es capaz de actuar no siquiera frente al corte ilegal de un arroyo. No tiene ni fondos ni voluntad política. La dirección de Hidráulica funciona de manera similar… personalmente más de una vez he llamado al director de Hidráulica ante una obra irregular y lamentablemente siempre obtuve la misma respuesta: no pueden actuar.”

El agropecuario, que se dedica a la cría de Ganado bubalino en el Delta, señaló que “en una provincia que se llama Entre Ríos y que posee el 82 por ciento de la superficie del Delta del Paraná, es inexplicable que el Gobierno provincial no impulse el correcto funcionamiento de los organismos con incumbencia en temas hídricos y no impulse actividades sustentables a realizar en los humedales”.

Y fustigó: “Lamentablemente para todos los argentinos, seguimos presenciando el colapso del Delta, de los humedales y de vastos territorios que se siguen despoblando. Ya no hay más tiempo ni margen para seguir evadiendo la problemática. Es hora que quienes dicen asumir funciones de Gobierno o legislativas empiecen a resolver la problemática de las inundaciones y la preservación del medio ambiente. Es una cuestión que nos afecta a todos”.

Colapso ambiental

Para el ex dirigente de la Srii, “está claro que la situación de colapso ambiental, productivo y social, es consecuencia de la continua ausencia del Estado. Desde que estuve al frente de los reclamos como presidente de la Srii a la actualidad, nada ha cambiado… La actual gestión del Corufa quedó en promesas inconclusas y es actualmente un ente en el que nada se resuelve. La dirección de Hidráulica sigue sin ejercer poder de policía alguno, al punto tal que si llamo al director, el mismo funcionario se limita a decir que sabe de cierre de arroyos y endicamientos clandestinos, pero que nada puede hacer, pese a que incluso haya informes técnicos del Gobierno que confirman las obras clandestinas y hasta detallan los efectos negativos. El Poder Ejecutivo sigue con la misma actitud de eludir el tema y se limita a decir que existe un plan de uso sustentable del Delta que la misma provincia arbitrariamente redactó. Además, la oposición brilla por el mismo silencio y nerviosamente rechaza la realidad, vaya saber uno los intereses privados por los que toma semejante actitud, pero es público que Alfredo De Angeli y Rogelio Frigerio prometen obras y niegan la situación. Sin embargo, hasta el Gobierno nacional elude el tema. El secretario de Agricultura recorrió la zona en 2012 y conoce el tema, pero curiosamente también evita el tema, al igual que De Angeli. Esa es la más triste realidad, que los funcionarios de los Gobiernos nacional y provincial evitan el tema. Tristemente seguiremos viendo el colapso social, ambiental y productivo del Delta y del reservorio de agua dulce más importante del país, mientras en el mundo se está alertando sobre la necesidad de preservar las fuentes de agua dulce y los humedales”.

De la Redacción de AIM.