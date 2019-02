Demandarían a Trump por la emergencia para construir el muro con México

Connect on Linked in

Al menos seis estados han decidido forjar una alianza para analizar la posibilidad de demandar al presidente Donald Trump por su decisión de declarar una emergencia nacional para financiar un muro en la frontera con México.

“Definitivamente es inminente. Estamos preparados, sabíamos que algo como esto podría suceder”, afirmó el fiscal general de California, Xavier Becerra, en el programa dominical This Week al informar que junto a su estado se sumarán a la eventual reclamación otros “estados hermanos”, entre ellos, Nuevo México, Oregon, Hawai y Minnesota.

“Está claro que esto no es una emergencia, no solo porque nadie lo cree, sino porque Donald Trump ha dicho que no lo es”, dijo Becerra en alusión al pronunciamiento contradictorio del pasado viernes en el que el presidente reconoció que él no tenía necesidad de llegar a este extremo.

“Hay pruebas suficientes para demostrar que esta no es la crisis del 11 de septiembre a la que nos enfrentamos en 2001; no es la crisis de rehenes de Irán que enfrentamos en 1979. Ni siquiera es el tipo de emergencia nacional en la que estamos tratando de tomar medidas contra un enemigo extranjero o de evitar algún tipo de daño que pueda afectar a los estadounidenses en el extranjero “, añadió.

La amenaza de una batalla legal de, al menos, seis estados contra la declaración de excepción de Donald Trump se suma, además, a un ambiente de protesta en distintos puntos de la Unión. Hasta ayer domingo, distintas organizaciones tenían previstas más de 230 protestas en el radar:

“Miles nos movilizaremos este lunes (día de los Presidentes) para defender nuestra democracia y a la comunidad migrante del peligroso abuso de poder de Donald Trump”, aseguró la organización Move On al convocar a miles de sus simpatizantes y afiliados.

Mientras, en el Capitolio, los demócratas trabajan a contra reloj en una resolución para revocar la orden, y un número creciente de republicanos desafían a Trump, al plantear que no hay crisis que justifique violar la Constitución.

La víspera Trump acusó a las principales cadenas de noticias de participar en una “colusión” en contra de su gobierno, tras reaccionar molesto a la sátira sobre la emergencia, realizada por el actor Alec Baldwin en el programa Saturday Night Live, de la NBC.

“¡No hay nada gracioso en el gastado Saturday Night Live!”, replicó el mandatario en su cuenta en Twitter, donde se preguntó por cuánto tiempo las cadenas podrán salirse con la suya “con estos totales ataques a los republicanos”.

El jueves pasado la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu) expresó que el anhelo del presidente Trump por un muro en la frontera sur no se puede justificar llamando a una emergencia nacional.

“Esto sería un claro abuso del poder presidencial”, a juicio del director ejecutivo de la organización, Anthony Romero.

Para evitar otro cierre parcial del gobierno, el jefe de Estado firmó la ley de gastos a partir de un proyecto legislativo bipartidista y bicameral negociado que solo le asignaba para la cuestión fronteriza mil 375 millones de dólares para levantar barreras físicas y no una pared de concreto.

Pero Trump ya había amenazado durante semanas que recurriría a la emergencia nacional si el Congreso no aprobaba los cinco mil 700 millones de dólares en fondos para el muro que él exige, pasando por encima a consecuencias políticas, legales y el Congreso.

Fuente: La Jornada de México