La cantante estadounidense Demi Lovato, de 25 años, fue hospitalizada esta tarde en Los Angeles, tras sufrir una aparente sobredosis de heroína en su casa de Hollywood Hills.

Los paramédicos que llegaron hasta su domicilio este mediodía la hallaron inconsciente y debieron tratarla con una droga llamada Narcan, que suele utilizarse en casos de sobredosis de narcóticos, informa el sitio de noticias TMZ. Kerissa Dunn, tía de la artista, recurrió a su cuenta en Twitter para llevar algo de tranquilidad y asegurar que Demi se encuentra “despierta” y que responde a los estímulos externos.

Según trascendió, Lovato salió el lunes por la noche a celebrar el cumpleaños de una amiga en West Hollywood. Algunas imágenes del festejo circularon por las redes sociales, y mostraban a la cantante de buen ánimo.

La protagonista de Camp Rock ha luchado durante años para mantenerse sobria y lejos del abuso de sustancias. Según contó ella misma recientemente, había conseguido estar 6 años lejos del alcohol, la cocaína y de opioides como la oxicodona.

“Me da vergüenza mirar atrás y ver quien fui”, dice en el documental Simply complicated, al momento de hablar sobre el lugar central que ocupaba la droga en su vida. “La camuflaba en los aviones, en los baños, a medianoche. Y nadie lo sabía. No era capaz de estar sobria. (…) O estaba drogada o pensaba en las drogas”.

Justamente, el mes pasado lanzó una canción llamada “Sober” (“Sobria”), en la que da cuenta de los momentos de oscuridad que atravesó durante su adolescencia. Además de sus adicciones, la cantante fue diagnosticada con desorden bipolar en 2010.

Lovato tenía previsto presentarse el próximo 17 de noviembre en el estadio DirecTV Arena, en Tortuguitas, en el marco de la gira Tell me you love me. La fecha original para su show en el país estaba previsto para el 24 de abril, pero fue reprogramado en abril por “cuestiones de producción”.