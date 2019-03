Denuncian a Carrió, Oliveto y Zuvic por espionaje político

Connect on Linked in

El exembajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, acusó a las integrantes de la Coalición Cívica de violar la ley de Inteligencia. Presentó un escrito en el juzgado de Dolores, donde se sustancia una investigación por espionaje ilegal.

La causa que investiga el juez Alejo Ramos Padilla sobre la relación de los servicios de inteligencia con miembros del Poder Judicial, en complicidad con agentes inorgánicos y periodistas sigue provocando consecuencias para todos los sectores. Ahora el ex Embajador ante el Vaticano, Eduardo Valdés, se presentó en el Juzgado de Dolores para denunciar a las dirigentes de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic. Según el escrito al cual accedió Perfil, Carrió habría recibido las escuchas del “operativo Puf” del propio Marcelo D’Alessio, hoy detenido por extorsión a un empresario agropecuario utilizando sus lazos con el espionaje ilegal, la justicia y el periodismo. ¿De qué se trató ese operativo? supuestamente apuntaba a comprobar que Valdes fue el ideólogo de la denuncia del empresario que desencadenó la investigación, Pedro Etchebest, sobre D’Alessio.

En ese sentido, Valdés acusó a las integrantes de la CC de los delitos de violación a la ley de inteligencia, encubrimiento agravado y violación de secreto. Para el denunciante, las diputadas integrarían la asociación ilícita de D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli, quien está involucrado en el supuesto pedido de coimas a Etchebest.

Valdés aseguró ser víctima de espionaje político por parte de las dirigentes que difundieron y presentaron a la Justicia transcripciones de supuestas escuchas al Penal de Ezeiza, en las que se sindicaba al diputado Parlasur como responsable de las denuncias recibidas contra Stornelli, junto a los “presos K”. Aquella vez, las ahora denunciadas dijeron que las escuchas las habían recibido en un “sobre anónimo”.

En diálogo con este medio, Valdés señaló: “Esto lo hice con mucho dolor, pero la república de la cloaca no es la Argentina que uno quiere. No se puede naturalizar esto. Acordate cuando apareció Natacha Jaitt en la mesa de Mirtha Legrand. Yo hablé con varios acusados para solidarizarme. Insisto, no podemos naturalizar esto. ¿Cómo me van a decir que soy el jefe de la operación? Es una locura. Yo me presenté para demostrar lo contrario. Fui al fiscal Jorge Di Lello y le dejé para que analice mi celular. Espero que el resto haga lo mismo”, sentenció. El exfuncionario opinó que “si no le sacan la causa a Ramos Padilla, esto será un avance y terminará para mejor de Argentina. Si se la sacan…que querés que te diga. Ahora Claudio Bonadio le pide a la Bicameral de Inteligencia los dichos de Padilla y las pruebas. Eso es meterse de alguna manera en la causa”. Para Valdes el nerviosismo que se vive en la CC se debe a que “eran consumidoras seriales de este tipo. Está comprobado que Daniel Santoro (periodista de Clarín) escribió lo de las cuentas de Máximo Kirchner y Nilda Garré pero Alconada Mon de La Nación se negó. Ellos levantan de la revista Veja de Brasil y está comprobado que fue D’Alessio quien lo llevó a la revista. Lo levanta Santoro y a las 48 horas las hacen causa judicial Oliveto y Sanchez. Eso tiene que cambiar”, finalizó.

Fuente: Perfil