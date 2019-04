Descuentos en autos nuevos: Precios y bonificaciones de cada marca

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Los descuentos promedio de 150.000 pesos y las cuotas a tasa 0 por ciento se multiplican en las concesionarias. Aun con todos los beneficios, para pensar en comprar un 0 km. debe tenerse al menos medio millón de pesos.

El sobre stock de vehículo que se registra hoy en la Argentina -que los concesionarios calculan que supera los cuatro meses de ventas-, en un contexto de recesión con caída de los patentamientos de casi 50 por ciento interanual volvió a despertar la necesidad de las automotrices a ofrecer bonificaciones, promociones y financiamiento accesible para acercarse a los clientes.

Abril se encamina a ser el mes número 11 de desplome consecutivo, por lo que los descuentos promedio de 150.000 pesos y las cuotas a tasa 0 por ciento se multiplican en las concesionarias. Aun con todos los beneficios, para pensar en comprar un 0 km. debe tenerse al menos medio millón de pesos.

Renault, por ejemplo, tiene en promoción a la Capture. El vehículo cuesta 789.300 pesos y este mes cuenta con una bonificación de 140.000 pesos. Además, se financia hasta 170.00 pesos con tasa 0 por ciento en 18 cuotas. La misma bonificación aplica para la Duster, que cuesta 778.200 pesos y cuenta con iguales características de financiamiento.

La automotriz francesa vende dos de los cinco modelos más patentados en el país, que coinciden con los de valores más accesibles. El Kwid, que se vende desde 460.600 pesos y fue el tercer auto que más se vendió en marzo; y el Nuevo Sandero, que quedó en el cuarto puesto y se vende este mes desde 470.800 pesos.

En Volkswagen, el auto con menor precio en abril es el up! 1.0 take up! 5P MY19 -cuyo precio es de 554.450 pesos – aunque su auto más vendido es el Gol. Este modelo se vende desde 625.800 pesos y en todas sus versiones permite financiar hasta el 70 por ciento en 24 meses en préstamos prendarios UVA’s, con tasa 0 por ciento. Para el Nuevo Gol Trend Trendline manual 5P además, la automotriz bonifica 125.000 pesos, con lo que el precio final queda en 570.000 pesos. Este mes, la firma alemana tiene también la posibilidad de financiamiento para el Polo y Virtus en todas las versiones hasta el 85 por ciento del valor. El plazo es de 60 meses y la tasa del 18 por ciento, también con préstamos UVA’s. Otra bonificación importante se aplica a la Suran 1.6 MSI 16V Highline manual MY18/19, que cuesta 896.600 pesos pero se le descuentan 291.700 pesos.

En General Motors la apuesta es también para dos de sus vehículos más vendidos. El Onix Joy Plus tiene una bonificación de 148.000 pesos y en el Prisma Joy Plus de 138.000 pesos; ambos con financiamiento tasa 0 a 24 meses. Los precios a los que se promociona esos modelos son 400.900 pesos y 474.900 pesos, respectivamente.

En Ford, el plan para este mes está concentrado también en algunos modelos. Para el Nuevo Ka+ hay una bonificación de 80.000 pesos y se financia en 24 cuotas a una tasa efectiva anual de 10,36 por ciento. El costo financiero total es de 25,76 por ciento. Con estos beneficios, el precio sugerido al contado es de 636.600 pesos. Con bonificación queda a 556.600 pesos y el financiado 892.523 pesos. Desde la compañía explicaron que finalmente, el precio sugerido financiado con bonificación Ford (sobre el producto y el costo de financiación) es de 642.448 pesos. Para el Nuevo Ka S 1.5L hay un plan de 84 cuotas con algunas particularidades. No hay integración mínima de cuotas para retirar el vehículo y bonificaciones en las cuotas 1 a 9, entre otras.

En el caso del Fiesta, la bonificación sube a 100.000 pesos y permite pagarlo como precio final: 531.600 pesos. Para el Focus, la bonificación es de 150.000 pesos y la novedad es que se financia en 12 cuotas sin interés. El valor del auto final es de: 626.900 pesos. Un importante descuento tiene también la Kuga, de 231.000 pesos. Aún así, el valor del auto queda por encima del millón y medio de pesos (1,7 millones de pesos). Si este mismo auto bonificado se financia, el valor final es de 2.071.775 pesos.

En Fiat no hay bonificaciones específicas pero para este mes los precios de los autos más económicos también superan el medio millón. El Mobi arranca desde 501.600 pesos, el Uno Way 599.300 pesos, el Argo 659.400 y el Cronos 646.000 pesos.

En Toyota, el auto más vendido es el Etios, que cuesta 518.100 pesos y sobre el que no se anunciaron promociones específicas. Aún con este precio, en vehículos en general, el vehículo más vendido de la compañía japonesa es la Pick up Hilux, que se vende desde 921.600 pesos.

En Peugeot, los precios comienzan en 634.900 pesos con el 208 y en Citroen en 663.000 pesos con el C3.

Fuente: El Cronista