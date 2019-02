Desde que asumiÃ³ Macri, mÃ¡s trabajadores y jubilados pagan Ganancias

Print This Post

Al momento de asumir poco más de un millón de personas pagaban impuesto a las Ganancias. Hoy ya son más de dos millones y este año se sumaron 50 mil jubilados que antes no estaban alcanzados por el tributo.

Fue una de las tantas promesas de campaña: “los trabajadores no van a pagar Impuesto a las Ganancias”. El ahora presidente Mauricio Macri no sólo no cumplió con esa promesa sino que hizo exactamente lo contrario, desde que asumió al frente de la Casa Rosada se duplicó la cantidad de trabajadores y jubilados que pagan ese tributo.

La última novedad sobre el tema es que, merced de una resolución de la Anses, desde este año casi 50 mil jubilados que no estaban alcanzados por Ganancias comenzarán a pagar.

En la actualidad más de dos millones de trabajadores y jubilados tributan Ganancias cuando en diciembre de 2015 eran 1,175 millones. Se espera además que luego de paritarias esa cantidad siga creciendo.

La cantidad de asalariados, jubilados y pensionados que pagarán Ganancias (se los conoce como Cuarta Categoría) este año crecerá por dos razones.

Los 47.600 jubilados y pensionados que se agregaron desde enero pasado al pago de Ganancias fueron el blanco de una decisión del gobierno nacional instrumentada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), “Hasta diciembre de 2018, el mínimo no imponible de seis haberes mínimos se aplicaba por haber, mientras que a partir de enero ese mínimo se aplica por beneficiario. Esto implica que beneficiarios de dos o más haberes inferiores al mínimo no imponible pasarían a pagar Impuesto a las Ganancias en la medida en que la suma de esos haberes sí supere el mínimo no imponible.

Las estimaciones de la OPC, este cambio implica que unas 47.600 personas deberán comenzar a pagar el impuesto a las Ganancias, lo que aportará una recaudación adicional de aproximadamente 1.600 millones de pesos durante 2019″.

La otra razón del incremento en la cantidad de asalariados que tributará Ganancias será que sus aumentos salariales de 2018 fueron superiores al crecimiento del mínimo no imponible.

De acuerdo con la ley votada a fines de 2017, el mínimo no imponible de Ganancias se actualiza por medio de un indicador salarial que publica la Secretaría de Trabajo, el Ripte. Dicho indicador aumentó en 2018 un 28,29 por ciento muy por debajo del 47,6 de inflación acumulada durante el mismo período.

Esto implica que quienes obtuvieron ingresos salariales por encima del nivel del índice Ripte podrían superar este año el umbral a partir del cual se paga Ganancias, fijado en un ingreso bruto de 46.145,91 pesos, y comenzar a tributar. Para el caso de una persona con dos hijos a cargo, ese salario bruto a partir del cual se paga Ganancias asciende a 61.045 pesos.

“El empleo del Ripte como índice de movilidad de Ganancias provocará otro efecto: Desde enero de 2016 hasta fin del año pasado, la Cuarta Categoría aportaba el 20 por ciento de lo que recaudaba por Ganancias la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Esa cifra subirá por el efecto antes mencionado. Es decir, no sólo se ampliará la base de contribuyentes, sino