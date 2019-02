Desesperada bÃºsqueda de una joven

Connect on Linked in

Carola Desuque se trasladaba a dedo desde Santa Rosa, La Pampa, hasta Buenos Aires. Su familia se comunicó por última vez con ella el 2 de enero.

Se trata de Carola Desuque, quien habría logrado llegar a dedo a Buenos Aires, de acuerdo con varios indicios, entre ellos, el testimonio de un agente del Gobierno de la Ciudad que dijo haber tomado contacto con ella en la zona de Tribunales, al que lo habría contactado para tramitar un subsidio.

El hombre se contactó con la madre de la joven, llamada Gabriela, y le contó que Carola le dijo su nombre y que era de La Pampa, aunque se consideró que no estaban en condiciones para ser considerada una persona en situación de calle, por lo que sólo se le ofreció un refugio para pernoctar.

El agente indicó que pactó encontrarse con la joven pampeana en otra ocasión, pero no logró verla desde entonces.

Otro de los indicios consiste en que familiares lograron entrar a su correo electrónico y comprobar que los IP utilizados en los últimos días eran de la Capital Federal.

La joven sufría adicción a las drogas y en los últimos días había decidido dejar la medicación para salir de esa situación, según contó su mamá.

La mujer dijo que la última comunicación con su hija fue el 2 de enero pasado. “Me mandó en el que me pedía que habláramos. Yo le dije que en ese momento no estaba en condiciones de hablar con ella porque estábamos peleadas. Carola es de esas personas que cuando se enoja, se aleja y no le gusta que invadamos su espacio. Un día después mi hijo me dice que había ido a su casa y que no estaba. Ahí le empecé a escribir y nunca más me contestó”, relató Gabriela.

Según Gabriela, su hija cortó la relación sentimental que mantenía con un hombre. La joven desaparecida mide 1,60 metros, es de contextura media, delgada, tez blanca, ojos marrones, cabellos largos castaños, con un piercing en el lado izquierdo de la nariz.