Desintoxicar el aire de casa con la ayuda de tres hierbas

El promedio de las personas pasa mucho de su tiempo en el interior de su casa. Aunque no lo crea, la contaminación del aire dentro de su hogar u oficina puede ser hasta mayor que la contaminación exterior, es esa la razón por la que la US Ecological Protection Agency posiciona la calidad del aire interior entre los principales cinco peligros naturales para el bienestar general.

Pero hay muchas cosas que puede hacer para limpiar el aire en su hogar.

En primer lugar, dejar de comprar productos hechos con sustancias químicas tóxicas que contaminan su espacio vital.

Los productos como ambientadores, pisos de vinilo, madera prensada elaborado con formaldehído y disolventes agresivos llena su aire con sustancias químicas dañinas que perjudican su salud.

Ventile su hogar abriendo una ventana, aunque sea por unos pocos minutos al día, esto mejorará la calidad del aire interior.

La palma Areca es “la planta de la sala de estar.” Esta planta es una maquina industrial de oxígeno durante el día, se sugiere tener 4 plantas de una estatura que nos llegue al hombro. La sansevieras o lengua de suegra es “La Planta Dormitorio.” Esta planta es una instalación de producción de oxígeno durante la noche y se recomienda tener entre 6-8 plantas con una altura hasta la cintura por individuo.

3 .Potus “La Planta Especialista.” Esta planta evacua formaldehído y otras sustancias químicas naturales impredecibles desde el aire.

Estas tres plantas tan comunes mejorarán absolutamente su calidad del aire interior, sin preocuparse por el hecho de que deba tener un gran número de ellas. En caso de que no está satisfecho con sólo tres opciones, otra nueva investigación ha distinguido cinco plantas “súper ornamentales” que mostraron alta adecuación en la evacuación de contaminantes.

La investigación incorporan la planta púrpura gofres (Hemigraphis alternataa), hiedra Inglés (Hedera helix), planta de cera abigarrado (Hoya cornosa), espárragos verdes (densiflorus) y la planta de Corazón Púrpura (Tradescantia pallida). Tenga en cuenta chequear a través de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals.) si las plantas podrían hacerle daño a sus cachorros y gatos.

De las 28 plantas que investigaron, estas tres fueron las más convincentes en la disminución de los niveles de los distintos compuestos orgánicos volátiles nm hogares familiares normales, incluyendo el benceno, tolueno, octano, alfa-pineno y TCE. El trabajo, subvencionado por la Universidad de Estaciones Experimentales Agrícolas de Georgia, se distribuyó en la edición de agosto de 2009 del HortScience.

Fuente: Blog de informasalud