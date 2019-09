Desmanejos de Vaca Muerta: Ahora escape de gas y fuego

Print This Post

La fuga comenzó el sábado a la madrugada y, aún hoy, el pozo sigue en llamas. Un equipo de expertos de Houston llegó para colaborar con la empresa YPF para contener el shale gas que sale a presión desde cientos de metros de profundidad del pozo denominado Lllo X-2 en Loma La Lata, en Neuquén. Por ahora no pueden cerrar la válvula, hay que esperar que llegue un equipo especial de los Estados Unidos y se estima que el control demandaría entre dos y tres semanas.

Así lo informó la empresa petrolera estatal a Infobae mediante un comunicado y las autoridades provinciales, que aseguran, monitorean minuto a minuto las llamas y el venteo de gases que genera hacia la atmósfera. Aún no se saben las causas del accidente.

Más de 220 personas realizan tareas de contención sobre el pozo incendiado en la zona oeste de Loma de la Lata. “Hay unos 110 vehículos afectados entre maquinaría vial, autobombas y camiones”, detalla la información. Unos 20 brigadistas operan en la zona.

Todavía “se avanza con el desarrollo del plan de acción delineado por el equipo local y el equipo de expertos internacionales para intervenir las instalaciones afectadas”. La empresa agregó que no existe peligro para la población porque no hay habitantes en esa zona. Sin embargo,

en el Observatorio Petrolero Sur (OpSur) advierten que el accidente ocurrió a escasos metros del lago Los Barreales, que hace las veces de cisterna para la población neuquina.

“La fuga en el pozo exploratorio Lllo X-2 comenzó el sábado y en la madrugada del domingo se declaró el incendio. La situación recuerda a lo sucedido en 2013 en la localidad de Plottier, cuando ardió un pozo de gas ubicado a poco metros de un plan de viviendas. En aquella oportunidad tardaron cinco días en controlar las llamas, también intervinieron especialistas llegados desde Estados Unidos. Si bien en el caso de Loma La Lata Oeste no se trata de una zona urbana, como se ha enfatizado en algunos ámbitos para restarle gravedad al hecho, cabe destacar que el pozo se ubica a menos de dos kilómetros del lago Los Barreales, que funciona como “cisterna” para el aprovisionamiento de gran parte de quienes viven en el conglomerado urbano más importante de la Patagonia Norte”, indicó Fernando Cabrera, del OpSur.

Según explicaron en YPF, la empresa convocada es Wild Well Control, quienes resuelven el 80% de este tipo de casos a nivel global. La firma tiene base en Houston, Estados Unidos, y tienen un riguroso protocolo a aplicar dentro de este tipo de situaciones.

“Lo que está sucediendo en Loma La Lata Oeste reactualiza la necesidad de que se abra ese debate, no para crear “zonas de exclusión” y liberar el resto del territorio al extractivismo, sino para avanzar en una transición hacia otras fuentes de energía, que demanda de manera urgente, como paso primero, el establecimiento de zonas de preservación. Es decir, que se frene el avance sobre áreas urbanas y periurbanas, cuencas hídricas, tierras destinadas a la producción de alimentos, territorios comunitarios indígenas y áreas naturales protegidas”, agregó Cabrera.

El subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos, Gabriel López, informó en una entrevista a una radio local que cuando fueron comunicados del evento, enviaron de inmediato a personal de inspección técnica, con sede en Plaza Huincul, y “se tomó intervención con el personal que estaba llevando adelante el protocolo de seguridad en ese momento, constatando que las medidas adoptadas fueran correctas”. En ese momento se encontraba el pozo solo con la fuga de gas.

“Se hicieron todos los monitoreos de calidad de aire, para determinar si la nube de gas seco estaba afectando algún lugar o población y se constató que no, la nube se disipaba rápidamente con el contacto con el oxígeno” sostuvo el funcionario y aclaró que en la superficie no hubo ningún tipo de alteraciones. También destacó que, aunque cause más impresión, que esté en llamas “es mejor” a que se escape el gas.

Según las palabras del funcionario, se espera que llegue “una válvula de cierre que va a permitir ahogar el pozo, contener la presión y las llamas y a partir de ahí hacer un cierre seguro de las instalaciones para poder anular ese pozo”. Por el momento, en la cartera no hablan de sanciones ya que se espera que la empresa informe la causa del accidente y luego, se evalúe el daño que provocó.

Fuente: InfoBae