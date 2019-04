Despidos en Clarín: Trabajadores definen pasos a seguir

Print This Post

En el marco de una asamblea general, los trabajadores de Clarín/Agea “votamos por unanimidad el rechazo a todos los despidos y un cese de tareas, exigiendo la apertura de una mesa de negociación. Además, repudiamos en absoluto el modo de accionar de la empresa, que montó un violento operativo policial y de seguridad privada, tanto dentro como fuera del edificio de Tacuarí al 1800”, indica el informe al que tuvo acceso AIM.

Más de 56 trabajadores de Clarín, Olé y todos los sectores periodísticos de Agea fueron despedidos en la mañana del 17 de abril, sin mediar aviso ni negociación. “Los compañeros se enteraron de la situación al llegar a la empresa, cuando se toparon con un vallado y agentes de seguridad privada les consultaban su nombre para autorizar o no el ingreso”, dice el informe de la asamblea.

Mientras tanto, cada trabajador de Agea recibía un mail según su situación: los despedidos eran notificados con vías de contacto para cerrar un acuerdo unilateral, mientras que otros eran comunicados de la restructuración debido a la crisis de la industria en una carta formal firmada por el gerente general de la compañía, Héctor Aranda. El plan además, incluyó, otra comunicación dirigida a los sectores no periodísticos (marketing, sistemas, administración, etc.) en la que les indicaron no presentarse a trabajar en la empresa y cumplir sus tareas a través de home office.

A primera hora de la mañana, la Gerencia de Capital Humano notificó a la Comisión Interna la cifra de 56 despidos, pero sin informar el listado de nombres afectados. “Tras el contacto con cada compañera y compañero durante toda la jornada, revelamos que la cantidad de puestos de trabajo involucrados es aún mucho mayor”, advirtieron los trabajadores.

Ante este contexto, “se convocó una asamblea urgente y extraordinaria en la que se definió por unanimidad suspender las tareas para rechazar la situación y exigir una mesa de negociación con la empresa a la brevedad. Además, junto a los compañeros despedidos, se realizó un acto frente a la puerta de Clarín que contó con el apoyo de todo el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y diversas expresiones del arco social, sindical y político”, agrega el documento.

En este momento, las redacciones de Clarín, Olé, Viva, Ñ, Elle, Genios y demás productos editoriales se encuentran realizando una retención de tareas hasta recibir respuesta por parte, tanto de la Jefatura Periodística como de la Gerencia de Capital Humano.

En tanto, se adelantó que, en asamblea permanente, la situación se evaluará y se definirán los pasos a seguir.