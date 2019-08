Destacados juristas en una jornada de derecho ambiental en Paraná

Print This Post

El Colegio de Abogados de Entre Ríos convoca a la ciudadanía en general, letrados y activistas de organizaciones sociales a una jornada denominada “La participación social en la decisiones ambientales”. El encuentro se llevará adelante el lunes 26 de agosto. La idea es debatir cómo la gente se puede organizar para demandar por bienes protegidos, contó a AIM Delma Abt, directora del instituto especializado en la material del órgano colegiado.

Con la participación de Antoine Gatet –experto, docente e investigador en la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad de Limoges, Francia– y Gonzalo Sozzo –vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral– se llevará adelante en Paraná un encuentro para debatir “la participación social en las decisiones ambientales”. La iniciativa forma parte de una agenda de temas que concita cada vez mayor atención, señaló a esta Agencia Abt, directoral de Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de abogados provincial.

“Desde el instituto venimos viendo que se impone una temática que desde hace tiempo venimos trabajando. Acá ha sido muy fuerte el planteo del amparo ambiental (contra las fumigaciones alrededor de las escuelas rurales) que han hecho organizaciones sociales, y nos pareció oportuno dar a conocer que este tipo de iniciativas se pueden hacer a través de estas organizaciones sociales como las hay en distintas localidades, mucha de ellas bajo la forma de asamblea”, refirió la letrada. En este sentido, Abt apuntó que “la gente organiza y por ahí no todos tienen la fuerza para hacer planteos”. Justamente estas jornadas se han pensado para “poder llevar a la sociedad que todos estamos en posibilidad de hacer la defensa de los derechos a la salud, recursos naturales, del ecosistema, a través de organizaciones que pueden llevar adelante los planteos”, reiteró.

Agenda

La invitación es para el 26 de agosto, a partir de las 18:00, en la sede del Colegio de Abogados de Entre Ríos, en calle Santa Fe 251 de la ciudad de Paraná. La charla es “abierta a la comunidad, no sólo para abogados”, aclaró la encargada del Instituto de Derecho Ambiental.

Gatet expondrá sobre “El rol de las ONG en la decisiones ambientales”, para lo cual traerá para poner en común experiencias de entidades europeas frente al manejo de conflictos donde ha intervenido.

En tanto Sozzo, profesor e investigador de la UNL, especialista en derecho de daños, ambiental y urbanístico, abordará “Los límites social y ambientales del poder de decisión del propietario”. Porque “la gente ha perdido de entender que desde el punto de vista del ambiente y la salud hay restricciones de dominio de la propiedad privada, y que están en el Código Civil nuevo”, apuntó la abogada.

El espíritu es abrir el debate, comentó Abt, es “no ir detrás de los problemas impuestos”, y que la ciudadanía debe conocer en primer término que “toda modificación del ecosistema ya sea hecha por el gobierno o una empresa, requiere del visto bueno de la ciudadanía, porque así lo prevé la ley y la Constitución. Pero para pedir por estos derechos, primera la gente tiene que conocer”, admitió para sostener que “Entre Ríos tienen baja participación de acciones previas la posible modificación o intervención sobre el ambiente por actividades privadas o emprendimientos oficiales”.

Finalmente, la directora del Instituto del Colegio de Abogados observó: “Queremos que empecemos a dialogar, porque no podemos seguir confrontando, con un tractorazo en el Tunel porque un grupo que se siente perjudicado y mientras hay chicos contaminados en las escuelas por otro. Esas cosas tenemos que abordarla entre todos. No puede ser que el modelo productivo industrial sea una guía de desarrollo sin contar con la gente; es algo lógico. Así se puede crecer económicamente, pero no desarrollar”, concluyó la letrada.