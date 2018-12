Detuvieron al oftalmÃ³logo condenado hace cuatro aÃ±os por abusar de sus hijos

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

La Policía Bonaerense detuvo el viernes por la noche a Fernando Bustince, el médico oftalmólogo que el 4 de noviembre de 2014 fue condenado a cinco años y medio de prisión por abusar al menos, dos de sus hijos cuando eran bebés. La detención se produjo luego de que el Tribunal Oral Criminal 5 de Quilmes diera la orden tras un pedido de la fiscal del caso.

La fuerza provincial ingresó cerca de las 19 horas del viernes al Country Fincas de Iraola en Berazategui, con la intención de detenerlo pero Bustince no se encontraba en su domicilio. Los efectivos comenzaron rápidamente un operativo de rastrillaje en la zona de Berazategui y Quilmes para dar con su paradero. Según pudo saber Infobae, casi en simultáneo con la firma de los magistrados, el médico curiosamente subió a su auto y se fue de su casa.

Luego de una búsqueda que duro unas tres horas, sorpresivamente para los investigadores Bustince volvió a su casa donde agentes de civil hacían guardia. Quedó detenido minutos antes de la medianoche.

Tuvieron que pasar 1509 días desde que lo condenaron hasta su arresto, con un sinfín de sufrimientos por parte de sus hijos para que la Justicia se decida a privarlo de su libertad. La condena está triplemente confirmada: en primera instancia, en Casación y en Corte Suprema provincial. Sin embargo, durante este tiempo no lo detuvieron. Otro de los cuestionamientos que desde un primer momento se hizo fue la cantidad de años que se le dieron. Cinco y medio para una persona que violó a dos menores de edad en reiteradas oportunidades, y que además son sus hijos, parece poco.

Sistemáticamente, Bustince esquivó la cárcel por que dos de los tres jueces del TOC N°5 votaron siempre a favor de su libertad. La única mujer del Tribunal, la doctora Mónica Rodríguez, fue la que constantemente insistió para que se cumpla la ley y para que desde un primer momento el acusado quede detenido.

El caso fue visibilizado la semana pasada cuando su hijo mayor, Santiago, que el martes se recibió de médico, decidió exponer en redes sociales los padecimientos que su madre y sus hermanos, aún menores, sufrían hasta el día de hoy.

Los chicos seguían cruzándose todos los días con su abusador. Bustince padre omitía hacer caso a una orden perimetral y vivía a pocos metros de su familia. “Cada vez que voy al gimnasio lo veo. Me mira y se ríe irónicamente. Mis hermanos cuando caminan por el barrio también se lo cruzan. Vivimos un infierno”, decía Santiago.

Los jueces Juan Martín Mata y Gustavo Farina rechazaron al menos cuatro pedidos de detención previas. Incluso, Bustince presentó un certificado de discapacidad para cumplir su condena bajo prisión domiciliaria, que está sospechado de ser falso.

No solo eso. El hombre sigue trabajando en el mismo centro de salud que su ex mujer y madre de los chicos quien durante muchos años denunció violencia de género. Los dos comparten profesión y se desempeñan piso de por medio. Incluso, Fernanda cuenta que el pasado 13 de diciembre, en ocasión del día del oftalmólogo, recibió un mensaje en su celular de un número desconocido. Decía simplemente “Feliz día”. Cuando vio la foto del perfil era de la de su ex, Fernando Bustince.

En la mañana del viernes, la fiscal Mariel Del Valle Calviño presentó un nuevo pedido de detención a raíz de un escrito presentado por el abogado de la familia, Juan Pablo Gallego, que actuó también en la querella contra el cura Julio César Grassi. Los hijos de Bustince tuvieron que presentarse ante los jueces para contarles que su padre violaba la restricción perimetral y convencerlos de los padecimientos que vivían a diario. (Infobae)