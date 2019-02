Detuvieron por falso testimonio al hombre que llevÃ³ a Natacha Jaitt al salÃ³n

Connect on Linked in

Se trata de Raúl Velaztiqui. Dejaron aprehendido no relacionado con la muerte, sino a maniobras que llamaron la atención al hombre que llevó a Natacha Jaitt al salón de eventos de Benavídez, donde apareció muerta.

Raúl Velaztiqui Duarte, el hombre que llevó a Natacha Jaitt al salón de eventos Xanadú, de la localidad bonaerense de Villa La Ñata, donde fue encontrada sin vida, fue detenido por falso testimonio.

El empresario paraguayo de 45 años fue trasladado a la Comisaría 4ta. de Tigre, donde permanecerá alojado a disposición de esa Fiscalía.

La detención se produjo porque la segunda declaración testimonial de Velaztiqui Duarte difiere en algunos puntos con respecto a la primera que realizó junto con los otros cuatro testigos.

En este sentido, Federico Albano, abogado de Natacha, había señalado en diálogo con Crónica HD que “no nos cuadra lo que nos muestra de la escena con lo que ocurrió realmente”. Además, según habría arrojado el análisis de las cámaras de seguridad del salón de eventos, Velaztiqui Duarte se habría llevado en su mochila el teléfono celular de Jaitt (cuando había declarado que no sabía dónde estaba el equipo).

La primera declaración del detenido

“Subí a buscarla y vi que ella estaba acostada en la cama boca arriba y desnuda”

De nacionalidad paraguaya, Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte tiene 47 años, es profesor de danza y organizador de eventos, y fue quien llegó con Jaitt a Xanadú. Según su declaración, es amigo de la actriz “desde hace muchos años”.

A mediados de febrero, el dueño de un restaurante les propuso trabajar juntos. Fue él, “Marcelo”, quien les dijo que les presentaría a un amigo suyo dueño de un espacio más grande donde tendrían la posibilidad de hacer eventos de mayor convocatoria. “Me contacté con esa persona de nombre Gonzalo y acordamos una reunión al día siguiente que era viernes 22 a las 21, por sugerencia de él. Yo pasé a buscar a Natacha en mi Fiat Adventure color rojo. Como Natacha vive en Villa Urquiza y llovía mucho, llegamos tarde. Llegamos y allí se encontraba Gonzalo que me hizo un recorrido por el lugar, donde ya se encontraban dos hombres, uno delgado y pelado y el otro más robusto que tenía pelo oscuro, con quienes cenamos sushi”.

“Durante la noche yo no vi que se consumiera estupefacientes, la verdad es que no sé si tomaron y yo no lo vi, ya que yo desde la cena estuve todo el tiempo afuera y no sé lo que hacían los demás cuando reingresaban al salón. Si yo hubiera visto que ellos estaban consumiendo me hubiera ido porque yo no consumo, fui solo por trabajo”, aseguró el socio de Jaitt.

Tras hablar de trabajo, “un par de horas después”, ya cuando había llegado Luana junto a “Voltio”, “yo ya me quería ir pero Natacha se fue con Gonzalo, supuse que iban a hacer un recorrido del lugar y esa fue la última vez que la vi”.

“Al rato, creo que unos 15 o 20 minutos después, bajó Gonzalo solo y me dijo: ‘Tu amiga se quedó dormida, no sé si estaba cansada pero se quedó dormida’, lo cual me asombró porque ya nos teníamos que ir, me sorprendió que me dijera eso ya que con Natacha solo habíamos ido a hablar de trabajo y nada más”.

Ya a la 1.30, Raúl Velaztiqui estaba solo sentado afuera. “Como vi que Natacha no volvía le mandé un Whatsapp preguntándole si estaba bien, pero ella no me respondió así que la llamé y no me atendió. Como no me atendió me pareció extraño y la fui a buscar porque teníamos que irnos. Cuando subo a buscarla, Gonzalo fue detrás mío. Vi que ella estaba acostada en la cama boca arriba, desnuda, con su ropa (un short de jean, un corset, una remera y unas botitas) en el piso y la cortina de pelo apoyada sobre la mesita de luz”.

En su declaración el socio de Jaitt dijo que no vio en el cuerpo golpes ni marcas, y tampoco había nada en el lugar que le llamara la atención. “La quise despertar y ella no hizo reacción alguna, así que me acerqué, vi que estaba inconsciente, así que la cacheteé, la zamarreé para ver si reaccionaba, pero nada. Gonzalo también intentó lo mismo para hacerla despertar”, añadió.

“Le dije a Gonzalo: ¿Qué onda? Llamá a la ambulancia y él llamó al 911. Me desesperé y yo también llamé al 911. No sé si ella estaba respirando o no en ese momento. La ambulancia tardó bastante, los primeros que llegaron fueron los policías. Cuando subió el policía conmigo me dijo que Natacha no respiraba y que no le sentía el pulso. Los oficiales llamaron a la ambulancia y la doctora constató que ella estaba fallecida. Yo entré en crisis, no lo podía creer, ahora lo cuento y lloro porque me angustia mucho”.