La tradicional celebración del domingo se presentará con un clima destemplado y altas posibilidad de lluvia según el pronóstico del tiempo emitido por el Departamento de Meteorología de Defensa Civil provincial al que accedió AIM.

Tras la seguidilla de días con una humedad ambienta alta y temperaturas por encima de los que se espera para el otoño en la región, este viernes se registró una baja en las marcas térmicas, que anticipan un clima inestable al menos hasta el domingo, según la información constatada por esta Agencia.

Fin de semana

Para mañana sábado, las previsiones meteorológicas anticipan vientos débiles a moderados del Este, con un cielo nublado e inestable. En el sur, norte y centro de la provincia, se presentan probables lluvias, chaparrones y tormentas, con algunos mejoramientos temporarios. Ya por la tarde la inestabilidad se hará presente con precipitaciones dispersas, y un clima muy inestable sobre el centro Este y Noreste entrerriano. Además, según el pronóstico oficial, las lluvias podrían ser por momentos intensas, así como darse tormentas eléctricas. Ocasionalmente se prevén algunas granizadas, ya sobre la noche cuando baje la temperatura. Justamente la mínima tendrá un leve descenso, así como máxima. Las marcas más bajas previstas para este 15 de junio oscilan entre los 14° y 16° C., con térmicas entre 13° a 15° C. En cuento a las más latas estarán entre los 15° y 18° C., con sensación de 14° a 17° C.

El domingo Día del Padre, continuarán los vientos débiles y moderados del Noreste y Este. Con cielo nublado, inestable, que anticipa que seguirán las condiciones de probables lluvias, chaparrones y tormentas dispersas. A la tarde es podría mejorar el sobre el Norte de la provincia, pero la inestabilidad continuaría sobre el centro y Sur. Para esta zonas se indica una variada intensidad de precipitaciones, con especial intensidad sobre el Sur. Por la noche es probable que las condiciones mejoren temporalmente, aunque seguiría nublado, se indicó desde la dependencia oficial.

Las temperaturas del domingo estarán más acorde con la estación anal, con mínimas entre 14° y 16° C. y una sensación térmica de entre 12° a 15° C. En cuanto a las máximas, estarán en un rango de entre 15° y 20° C. y se pronostica una térmica de 14° a 19° C. por acción del viento y humedad.