Día del Petróleo

Connect on Linked in

El 13 de diciembre se celebra en la Argentina el día nacional del petróleo, en otro aniversario del descubrimiento del primer yacimiento en Comodoro Rivadavia en 1907, cuando se buscaba agua, registró AIM.

Desde ese momento se inicia una explotación estatal del recurso, no exenta de durísimas luchas en contra de los intereses de los trusts internacionales del petróleo que todavía continúa. La historia inicial destaca la figura del ingeniero Luis A. Huergo que, desde su cargo de director general de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia, denunció en 1903 las maniobras de todo tipo realizadas por la Standard Oil, especialmente el acaparamiento irregular de tierras.

Los presidentes Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear se propusieron controlar el petróleo, ya considerado mundialmente como un recurso gravitante, a fin de ponerlo al servicio de un desarrollo nacional independiente que contemplara las demandas de trabajo y consumo de los sectores populares. En 1922, el primero creó la Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y el segundo designó al frente de la misma al Coronel e Ingeniero Civil y Militar Enrique Mosconi.

Éste preparó un plan estratégico destinado a desplazar del mercado a las compañías internacionales entre las que se destacaban la Standard Oil, la Royal Ducht-Shell y sus subsidiarias. Contó para ello con el apoyo del poder político, de colaboradores civiles y militares de primerísimo nivel y probado patriotismo y honestidad, entre los que se destacaban el Coronel Alonso Baldrich y el Dr. Carlos Madariaga, y de la mayor parte de la ciudadanía.

Ésta, a pesar de sus distintas pertenencias políticas, tenía en claro la importancia de que el Estado Nacional monopolizara la explotación petrolera y se expresaba a través de la Unión Latinoamericana -donde militaban José Ingenieros, Alfredo Palacios, Gabriel del Mazo, Julio V. González y Carlos Sanchez Viamonte-, la Alianza Continental -impulsada por Mosconi, creada por Arturo Orzábal Quintana y donde participaban el Gral Baldrich, Moisés Lebensohn, Diego Luis Molinari, León Tedín y Arturo Orgaz- y la Liga Antiimperialista Argentina, en la cual actuaban Manuel Ugarte y Victorio Codovilla.

Esa primera batalla culminó exitosamente el 1º de agosto de 1929 cuando Y.P.F. concreta la toma del mercado petrolero mediante la implantación de una más que significativa baja del precio de los combustibles, que descoloca definitivamente el liderazgo que habían ejercido las multinacionales norteamericanas e inglesa.

En homenaje a quienes fueron capaces del logro obtenido y considerando la actualidad que adquiere en nuestro presente, transcribimos una parte de los conceptos del general Enrique Mosconi, donde considera a esa gesta como continuadora de las libertadoras de San Martín y Bolívar y, específicamente, del 9 de julio de 1816 como especie.

Importancia del petróleo

El petróleo es una sustancia orgánica compuesta básicamente de hidrocarburos extraídos desde el interior de la Tierra, hidrocarburos que se obtienen a partir de la fosilización de restos orgánicos como los de los extintos dinosaurios. El petróleo es una de las sustancias y materiales más importantes de la actualidad ya que gran parte de los elementos y productos que se utilizan hoy en día están hechos por ella en algún modo. Al mismo tiempo, a pesar de ser una sustancia orgánica, el petróleo es un compuesto complejo que no es consumible y que puede generar severos daños tanto para la salud de los seres vivos como para el planeta.

Podemos hablar de la importancia del petróleo en relación a todos los elementos y fenómenos que se generan a partir suyo, muchos de los cuales dan esencia a la vida moderna que solemos llevar. En este sentido, el petróleo no es sólo utilizado como combustible para todos los tipos de medios de locomoción (salvo los mecánicos o manuales) sino que también es utilizado para la fabricación de elementos y productos de todo tipo: desde plástico, telgopor, polietileno, etc. Todos ellos son derivados de la sustancia conocida como petróleo. Es por eso que se considera muchas veces al petróleo como uno de los elementos más relevantes de nuestra vida, lo cual también implica que ante el posible agotamiento de esta sustancia el ser humano debería enfrentar todo un nuevo estilo de vida.

Finalmente, también podemos señalar que el petróleo es importante en el ámbito del cuidado del medio ambiente ya que se lo considera como uno de los contaminantes más fuertes que se pueden conocer. Esto es así debido a que no sólo puede dañar severamente la salud de los seres vivos que entran en contacto con él (a través de la piel, del sistema respiratorio, etc.) si no porque puede generar complicaciones muy serias en el medio ambiente por ejemplo cuando hay derrames o contaminaciones de recursos naturales como ríos, terrenos, etc.

Más sobre el petróleo

Desde el último tercio del siglo XIX, el petróleo es la energía primaria más importante del mundo. Prácticamente todas las actividades económicas, en todo el mundo, se sustentan en el petróleo como fuente energética, representando alrededor del 40% de las necesidades energéticas mundiales.

El petróleo es un aceite mineral inflamable. Es un recurso natural no renovable, por lo que existe la posibilidad del agotamiento de las reservas en el futuro. Según unos estudios basados en el análisis de la producción y las reservas, se estima que las reservas durarían unos 40 años, si se mantiene el ritmo de extracción actual. De todas formas, se piensa que aún hay una gran cantidad de yacimientos por descubrir, que puede, incluso, superar a los ya localizados.

Las razones de este protagonismo son varias:

Abundancia: Es una fuente abundante (aunque limitada, como se ha señalado anteriormente), y su producción está bastante diversificada: alrededor de 50 países producen más de un millón de toneladas al año, y unos 25 países producen más de diez millones de toneladas.

Bajo costo: El coste de extracción es relativamente bajo, situándose alrededor de los seis o siete dólares el barril.

Fácil de transportar: La ventaja del petróleo es que su fluidez permite el transporte a granel, lo que reduce los gastos al mínimo y permite una automatización casi completa del proceso. Gracias a los adelantos técnicos de hoy en día, basta en muchos casos con hacer la conexión de tuberías y proceder a la apertura o cierre de válvulas, muchas veces de forma automática y a distancia con telecontrol.

El precio del barril de petróleo se considera un referente en el sistema energético mundial, y sus oscilaciones afectan a dicho sistema de forma unidireccional, es decir, las variaciones en la cotización del petróleo afectan al resto de los mercados energéticos, y no a la inversa. Además, el mercado del petróleo forma parte vital de los mercados financieros, afectando sus variaciones a casi la totalidad del resto de los sectores. En muchos casos, su importancia es tal que se ha considerado como el origen de importantes conflictos políticos e, incluso, bélicos.

Dentro de la producción de este combustible, la institución más importante es la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). Existe gran controversia respecto al papel que ejerce esta institución dentro del mercado. Se la ha acusado de formar un monopolio y de determinar de forma unilateral los precios del barril. La Opep controla la mayor parte de la producción mundial de petróleo, aunque existen otros países (grandes productores) que no pertenecen a esta organización.

Mayores productores de petróleo a nivel mundial

En 1960 los países los países que tenían la mayor producción de petróleo a nivel mundial se agruparon creando la Organización de países productores de petróleo (Opep).Al comienzo estaba conformada solo por cinco países (Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela), Pero unos años después se sumaron 7 países más Nigeria, Libia, Qatar, Los Emiratos Árabes Unidos, Libia, Indonesia, Argelia y Gabón.

En las áreas en las que actualmente se localizan estos países, existieron cuencas en las que se acumularon restos de reptiles y animales marinos que vivieron hace alrededor de 200 millones de años. Por eso, muchos yacimientos petroleros también explotan otro combustible: el gas natural.

Los países productores de petróleo tienen también bajos costos de producción.

Otros yacimientos petrolíferos de importancia son los del Mar del Norte, explotados por Noruega desde los años 70. En estos casos se utilizan grandes plataformas flotantes que realizan perforaciones para extraer el crudo.

Esta modalidad de extracción se conoce como explotación off shore o fuera de la costa.

La importancia del petróleo en el mundo actual.

La principal zona de extracción mundial de petróleo es Oriente Medio, con una producción de 22 mb/d. Le sigue Norteamérica (México y Canadá inclusive), con 14 mb/d.

Hay que destacar que EEUU es el país que ha sufrido una mayor disminución de sus reservas en los últimos diez años, al mismo tiempo que un descenso de su producción. Esta tendencia es ascendente, por lo que cada vez va a depender más de la importación de crudo.

La otra zona que ha experimentado un descenso de su producción son los países de la antigua Unión Soviética, a pesar que tras 1996 ha vuelto a activar su poder de extracción. Pero, a diferencia del caso anterior, sus reservas se han incrementado respecto a las estimaciones de 1991. Por último, cabe destacar que Europa es el continente que menos produce a nivel mundial con 6,8 mb/d.

Para poder entender mejor los valores relativos a la producción y las reservas es necesario recurrir a la relación entre dichas variables, es decir, cuantos años va a durar el petróleo manteniendo el nivel de producción actual.

Entre 1981 y 1989 esta variable presenta una variación ascendente: pasan de 35 años a casi 45 años, a causa principalmente del incremento en los valores de reserva hallados. Pero entre 1991 y 2001, el retroceso ha sido paulatino; lento pero constante. En principio, ateniéndonos a los cálculos actuales de la British Petroleum, en el mundo actual existe petróleo para poco más de 40 años.

Mayores reservas de petróleo en el Planeta

Las mayores reservas de petróleo mayormente las poseen los países con mayor producción. En este caso tenemos a Arabia como el país que cuenta con las reservas más grandes del planeta. Según un informe del 2004 Arabia controla 1,3 billones de barriles de petróleo, lo que supera el total de todas las reservas del planeta .Luego tenemos a Irán como el segundo país que cuenta reservorios más grandes, seguido por Irak, Emiratos Árabes, Kuwait …

La reserva mundial de petróleo no está distribuida de forma equitativa. En el primer cuadro, en la que se muestra la importancia relativa de cada zona en cuanto a las reservas, podemos observar que el de las reservas mundiales están situadas en el Golfo Pérsico. En segundo lugar está Latinoamérica y seguido por Canadá, México. De la misma figura podemos resaltar que los tres principales consumidores de petróleo son aquellos que se sitúan en las tres últimas posiciones respecto a las reservas de petróleo.

En este cuadro podemos apreciar las mayores reservas en Diferentes Regiones

A finales de 2003, las reservas mundiales probadas de petróleo ascendían a 157.000 millones de toneladas, equivalentes a 1,15 billones de barriles.

En este segundo cuadro apreciamos los países con las mayores reservas de petróleo

El 77 por ciento de esas reservas se encuentran en los 11 países pertenecientes a la Organización de Países Productores de Petróleo (Opep) –Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela.

El 7,5 por ciento del total mundial se encuentra en países pertenecientes a la OPEP (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), formada por 30 países entre los que se encuentran los económicamente más potentes del mundo. El resto, un 15,6por ciento, está repartido en los demás países del mundo (entre éstos destacan, por sus reservas, Rusia y China).

Según un informe del presente año se han descubierto reservas de petróleo en la cuenca del Orinoco en Venezuela, los expertos aseguran que si se hacen los estudios respectivos y se comienza a extraer petróleo de la zona, Venezuela llegaría a ser el primer exportador de petróleo, y el país que contaría con la mayor reserva de petróleo en el mundo. Si esto se llevaría a cabo el Presidente Hugo Chávez Aseguro que habría petróleo 200 años.

El mundo ha gastado sólo el 18 por ciento de las reservas de petróleo. Esta es la conclusión a la que ha llegado el presidente de la petrolera estatal saudí Arabian Oil, Abdallah S. Jum’ah, en la última reunión de la OpeP en Viena. En una lectura optimista, y suponiendo un consumo constante de petróleo, esto es, que todos los años se consumiera lo mismo que el ejercicio actual, tendríamos petróleo para 140 años. En el otro lado de la balanza, si suponemos un incremento anual del consumo en un 2 por ciento y atendiendo a las cifras aportadas por los expertos, que reducen en un 12 por ciento las reservas de crudo y que incluyen nuevas reservas que aún no se han descubierto, las existencias del preciado oro negro se agotarían en 2070.