El 31 de marzo se celebra el Día Mundial contra el cáncer de colon con el doble objetivo de sensibilizar a la población sobre la realidad y las necesidades de los pacientes con este tipo de cáncer, y para concienciar sobre la necesidad de llevar hábitos de vida saludables. La detección precoz es otro de los puntos importantes de este tipo de cáncer. Más datos, en esa nota de AIM.

El cáncer de colon es consecuencia del crecimiento anómalo de las células que forman los tejidos del tracto final del aparato digestivo, siendo los principales factores de riesgo para su desarrollo la edad, los antecedentes familiares, y el haber padecido otros tumores o patologías digestivas como la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.

Son muy importantes los programas de detección precoz, ya que, si es cogido a tiempo, un porcentaje muy alto de los pacientes consigue curarse. La detección temprana del tumor juega un papel vital en la supervivencia de los pacientes.

Existen pruebas de cribado para el cáncer de colon que detectan sangre oculta en heces. Si estas pruebas se realizaran a toda la población en riesgo de padecer cáncer de colon, se avanzaría mucho en la detección precoz y en la curación y supervivencia de este tipo de cáncer.

Con motivo del Día Mundial contra el cáncer de colon asociaciones, médicos, personal sanitario, hospitales y centros diversos realizan todo tipo de actividades y eventos para informar y reivindicar mejoras e investigación.

Más información

¿Cómo se detecta el cáncer de colon?

Hoy en día, gracias a los programas de screening colorrectal, que detectan sangre oculta en las heces, es posible encontrar un posible cáncer diez años antes de que se convierta en un tumor. Esto no sólo multiplica las posibilidades de curación hasta en un 90 por ciento sino que permite que el tratamiento sea muy sencillo. En algunos casos, al ser nódulos muy pequeños basta con operaciones ambulatorias que no requieren hospitalización. Además, al detectarlo precozmente, también disminuye el riesgo de que el cáncer se reproduzca.

¿A qué grupo de población van dirigidas este tipo de pruebas?

A hombres y mujeres entre los 50 y los 69 años.

En la mayor parte de los casos el cáncer se puede operar con laparoscopia, lo que hace que la rehabilitación del paciente sea mucho más sencilla y la cirugía mucho menos agresiva. De todas formas, si fuera necesario poner una bolsa, hay que decir que hoy en día se ha avanzado mucho y estas permiten llevar una buena calidad de vida.

¿Y qué porcentaje de riesgo tiene de volver a padecer un cáncer de colon una persona que lo ha pasado?

El periodo de mayor riesgo de recaída está en los primeros cinco años después de la operación, especialmente en los dos primeros y esto está directamente relacionado con el estadio en el que se encuentra el tumor y la afectación de los ganglios. Por eso, si el cáncer se detecta precozmente y no se reproduce en los cinco años siguientes existe una altísima probabilidad de que los pacientes estén curados para toda la vida.

¿Existe una mayor incidencia del cáncer de colon en hombres que en mujeres?

La verdad es que no. A diferencia de otros cánceres, en el caso del de colon hay un discreto mayor porcentaje de hombres afectados que de mujeres, pero no como para llamar la atención. El cáncer de colon es el más frecuente por sexos pero no el más mortal.

¿El estilo de vida influye en las posibilidades de padecer un cáncer de colon?

A diferencia de otros tumores como el de pulmón, el cáncer de colon no tiene una relación tan directa con el consumo de tóxicos. Sin embargo, sí es cierto que es importante llevar una vida saludable para prevenirlo: hacer ejercicio moderado, tener una dieta baja en grasas y rica en fibra y verduras, y evitar el tabaco y el consumo excesivo de alcohol. En lo que respecta al factor genético, este apenas tiene una incidencia del 5 por ciento.