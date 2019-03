Print This Post

El 31 de marzo de cada año sería conmemorado como “Día Nacional del Comportamiento Humano”. El hombre es un ser social, siempre lo fue. Como tal, debe seguir ciertas reglas que lo ayuden a vivir en armonía, buscando su progreso y bienestar personal pero siempre respetando a su prójimo en beneficio del bien social, registró AIM.

En 1992, la resolución ministerial 1729 estableció que el 31 de marzo de cada año sería conmemorado como “Día Nacional del Comportamiento Humano”. La elección de esta fecha no es fruto de la casualidad, sino una forma de perpetuo homenaje a Don Francisco Rizzuto, destacado luchador en favor de la solidaridad social. El 31 de marzo de 1965 fallece Francisco Antonio Rizzuto, quien fue un empresario, periodista, escritor, sociólogo y humanista. Fundador de la Liga Pro Comportamiento Humano en 1960, lo que destaca su lucha por la seguridad social. Esta institución sostiene los principios morales del hombre: dignidad, cortesía, urbanidad, respeto y buenas costumbres, cuyo fin es difundir la hermandad y la armonía en la sociedad.

El objetivo de esta conmemoración es recordar la importancia de tratar con consideración a otros. El comportamiento humano, no se limita al cumplimiento de las leyes, que es obligatorio sino que comprende: la buena educación, las buenas costumbres, la cortesía y la solidaridad.

Podemos mencionar como decálogo de la buena conducta

1) Servir los principios de las buenas maneras, de la cortesía y de la urbanidad.

2) Respetar la propiedad y los bienes de la comunidad.

3) Mantener la compostura y corrección en los lugares públicos. Suprimir el diálogo desagradable y toda otra manifestación ruidosa que pueda alterar la tranquilidad de los demás.

4) Guardar consideración para los mayores, caballerosidad para los demás y practicar culto de la amistad.

5) Entender que servir al semejante es una virtud que enaltece la propia personalidad, así como sentirse solidario con toda empresa que beneficie la humanidad.

6) Desterrar del lenguaje todo vocablo o expresión grosera que afecte a la cultura y lastime al otro; y confinar los arrebatos de la soberbia, de la petulancia y del egoísmo.

7) Auxiliar al enfermo y al necesitado con abnegación y generosidad.

8) No hacer galas de las propias virtudes por entender que la modestia es el patrimonio de los que viven liberados de la arrogancia y de la vanidad.

9) Respetar las ideas ajenas y defender las propias con raciocinio, con tolerancia y con dignidad.

10) Medir la responsabilidad que presupone un compromiso contraído, una palabra empeñada y el cumplimiento de las demandas de puntualidad.

11) Y sobre todo tener mucha conciencia con el medio ambiente.

Desde el aspecto ambiental, el ser humano con su conducta está provocando influencias considerables sobre el ambiente por mera subsistencia y a su vez, el medio ambiente afecta al comportamiento, sin ser consciente de su influencia. Diversos estudios han mostrado las influencias que el ambiente ejerce sobre el rendimiento humano (trabajo, estudio, etc.), las actividades físicas (operar máquinas), en las operaciones mentales (concentración, recuerdo, percepción, etc.) y en las interacciones sociales interpersonales y de grupos. Entre los distintos factores del ambiente que lo provocan están: el clima; color e iluminación; ruidos; contaminación: aire, agua, suelo; situaciones sociales. Cuando la exposición a estos agentes externos provoca sobre-estimulación en los sujetos se puede generar el llamado estrés ambiental, que suele tener sus causas no sólo en estos agentes materiales, sino también en estímulos sociales, con afectaciones en la salud física y mental.

Positivamente, el contacto con la naturaleza es una terapia que a todos nos sana y nos proporciona los recursos necesarios para el sostenimiento de la vida. Se debe agregar que la población mundial ha tenido un constante y relevante crecimiento demográfico, convirtiéndose esta, en una de las mayores causas del calentamiento global, de los bruscos cambios climáticos, extinción de especies, y la disminución de los recursos naturales.

Todos estos, aspectos negativos que influyen en el ambiente, tanto hombre como naturaleza influyen entre sí de diferentes formas, positiva o negativamente, por ello y para celebrar este día difundamos la hermandad y el respeto no solo hacia la sociedad, sino también con nuestro entorno, y hagámoslo a través de pequeñas acciones… pensando siempre, que algo negativo a nuestro mundo impacta negativamente en nosotros mismos y en nuestros pares.

Debemos tener en cuenta que el hombre es capaz de modificar el ambiente. Es necesario estar presente en todos los contextos del ambiente día a día, también debemos considerar a la persona y el medio ambiente como una entidad única, de habitación y por último el individuo actúa en el medio ambiente y el medio ambiente afecta a la persona.

La falta de concienciación del comportamiento humano causa problemas graves sobre el ambiente y el dilema que genera es lo suficientemente importante como para exigir soluciones inmediatas. Y éstas pasan necesariamente por un cambio en los estilos de vida y en las formas de comportamiento en relación al medio ambiente.