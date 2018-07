Dieron precisiones sobre el bebé internado con presunción de cocaína en su cuerpo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El domingo ingresó un paciente con bronquiolitis y fue internado en la NEO del hospital San Roque de Paraná. Está con respirador con los cuidados pertinentes. Nació el 3 de julio, por lo que tiene 14 días de nacido.

Cuando lo están por internar, se arma una gresca en la entrada del efector y actúa la policía. El oficial del hospital acompañó a los familiares por cuestiones de integridad física y también se hizo presente la Policía de Entre Ríos.

Al ver que los padres tenían signos de haber consumido sustancias, se le hizo el análisis de orina al paciente para la detección. El resultado es negativo, el paciente no tiene cocaína. En el San Roque no tienen los medios para detectar cocaína en sangre, por lo que no es verídica esa información tampoco.

Actualmente no hay pacientes internados por sustancias. En este caso en particular, se buscó pero no se encontró.