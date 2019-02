Diez muertos en un incendio en la escuela de futbolistas del Flamengo

Print This Post

El fuego destruyó el alojamiento del club más rico de Brasil, donde duermen jugadores de base de entre 14 y 18 años. Al menos nueve de los fallecidos eran adolescentes.

Un incendio la escuela de futbolistas del Flamengo, uno de grandes clubes de Río de Janeiro y de Brasil, ha matado a nueve adolescentes mientras dormían en los alojamientos de pensión para los jugadores de categorías inferiores. Otros tres están heridos, uno de ellos muy grave con quemaduras en el 30 por ciento del cuerpo. El décimo fallecido está pendiente de ser identificado. El fuego comenzó el viernes de madrugada en un aparato de aire acondicionado, según los primeros indicios, en las instalaciones donde también entrena el primer equipo del Flamengo, denominadas el Nido del Buitre (por el símbolo del club). Se desconocen las causas.

“El incendio ha ocurrido en mi cuarto, solo me queda agradecer a Dios porque logré despertarme y escapar, que Dios consuele a mis hermanos”, ha tuiteado Felipe Cardoso, que había llegado a los juveniles del Flamengo esta semana, traspasado por el Santos.

Vinicius Jr., que con 18 años es una de las estrellas del Real Madrid, lamentó lo sucedido en la escuela donde se formó: “Solo recordar los días y noches que pasé en el centro de entrenamiento, me pone la carne de gallina. Todavía no me lo puedo creer, pero recemos por todos! Que Dios bendiga a las familias de cada uno!”, ha tuiteado. Los fallecidos tenían entre 14 y 16 años. Y de entre ellos destaca un jovencísimo portero. Christian Esmério jugaba en la selección sub-15 de Brasil.

El Flamengo es el club donde también jugaron Zico, Romario (que acaba de iniciar un segundo mandato como senador federal por Río de Janeiro), Bebeto o Júnior pero además es el más rico y el que tiene la mayor hinchada del país.

Esta es la mayor tragedia que ha sufrido el fútbol carioca, pero también un suceso emblemático que revela el descuido de los clubes de fútbol con niños y adolescentes en Brasil, una de las grandes canteras del balompié mundial. El Flamengo se gastó 23 millones de reales (5,4 millones de euros) en una reciente reforma de las instalaciones del Nido del Buitre pero los jugadores adolescentes dormían provisionalmente en unos contenedores que carecían del permiso municipal, según los bomberos y el ayuntamiento, para ser dormitorio mientras esperaban que su alojamiento definitivo estuviera listo.

Este incendio se produce cuando Brasil todavía rastrea en busca de los cadáveres de casi 200 personas de las más de 300 fallecidas al romperse hace dos semanas una represa de residuos tóxicos de una mina en Brumadinho (Minas Gerais). Este mismo viernes 700 personas han sido desalojadas por riesgo en minas cercanas. Y cuando el presidente, Jair Bolsonaro, ha contraído una neumonía mientras se recupera en un hospital de una operación intestinal, secuela del atentado que sufrió en la campaña electoral. Lleva doce días hospitalizado.

Algunos parientes de los futbolistas se han acercado a las puertas de Nido del Buitre en busca de información. El padre de uno de los juveniles explicó que logró contactar con él. “Me dijo que se despertó por el humo hacia las cinco de la mañana, que llamó a un amigo y se fue corriendo. Pero casi no puede hablar, solo llora”, declaró a las televisiones desplazadas al lugar del suceso.

Los gestos de solidaridad han sido inmediatos hacia el Flamengo. Su gran adversario local, el Fluminense, ha expresado en un tuit su solidaridad y ha añadido que sus “pensamientos están con las víctimas y sus familiares”. El Botafogo, también de Río de Janeiro, ha lamentado “la triste noticia del accidente” en un mensaje en el que también se solidariza con “los seguidores, los parientes y amigos de las víctimas” y que concluye con un #ForçaFlamengo.

Zico, uno de los grandes ídolos del equipo carioca, ha reclamado que el suceso se investigue a fondo. “Que se investigue todo porque una tragedia de esas no puede pasar en blanco. Vidas se han ido. Que la nación rubro-negra tenga fuerza y fe para superar ese momento”, ha dicho a través de las redes sociales.

El equipo titular del Flamengo ha anulado el entrenamiento previsto para este viernes por la mañana en las instalaciones afectadas para preparar un clásico Fla-Flu, contra el Fluminense, en un torneo local. La federación de fútbol regional ha suspendido ese encuentro y la otra semifinal del trofeo.

Fuente: El País de España