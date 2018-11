Diputados le dice adiós a Monzó

Print This Post

Según lo establece el reglamento, la Cámara de Diputados ratificará sus autoridades la primera semana de diciembre, confirmó AIM. Por su parte, el presidente del cuerpo, Emilio Monzó será reelecto por última vez en ese cargo, ya que, según anticipó públicamente, no buscará un segundo mandato.

Según pudo saber AIM, también se ratificará a las autoridades actuales: el vicepresidente primero, José Luis Gioja (Frente para la Victoria-PJ); el segundo, Luis Petri (UCR); y el tercero, Martín Llaryora (Argentina Federal). Como secretarios seguirán Eugenio Inchausti (Parlamentaria), Florencia Romano (Administrativa), María Luz Alonso (Coordinación Operativa) y Marcio Barbosa Moreira (General).

En cuanto a su salida, Monzó expresó a su círculo íntimo: “Voy a terminar mi mandato y, por decisión mia y por el contexto, no voy a ser candidato. Comprendí que ya no tengo espacio en Cambiemos. Me costó, pero ya hice el duelo”.

De todos modos, por una cuestión de “responsabilidad”, Monzó subrayó que seguirá al frente de la Cámara de Diputados hasta el 10 de diciembre de 2019. Deberá ser reelecto por sus pares -algo que se descuenta- en la sesión preparatoria que, según el reglamento, debe desarrollarse dentro de los primeros diez días de diciembre.

Qué dice el reglamento

En los artículos uno, dos y 37 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se establece que el presidente del cuerpo será elegido dentro de los 10 primeros días del mes de diciembre de cada año.

Cabe destacar que tanto el presidente como el vicepresidente duran un año en sus funciones.