Dirigentes peronistas apoyan reelecciÃ³n de Varisco

Connect on Linked in

Un grupo de dirigentes Peronistas Sociales, enrolados en la “Agrupación Unidad Peronista” emitieron, a través de un documento, su apoyo a la reelección del intendente, Sergio Varisco, en la municipalidad de Paraná.

Indentificados con el gobernador, Gustavo Bordet a nivel provincial, Abel Aguilar (seccional 13); Edgardo Ríos, (Secciónal 8va); Fabián Miguez, (Secciónal 15) y Eduardo Cáceres (Secciónal 16), expresaron su apoyo en un texto titulado “Peronistas: Ser o no ser”

Alli, señalaron: “A los peronistas podrán acusarnos de lo que quieran, a veces con razón, muchas veces sin ella, pero de lo que no podrán acusarnos jamás es de, como decía el General, ‘sacar los pies del plato’.

En esta instancia preelectoral un nutrido grupo de compañeros que representamos lo más auténtico y valioso de nuestro Movimiento, hemos tomado una decisión que después de dar el debate correspondiente, entendemos que nos honra como alumnos de Perón y Evita.

No se es mejor por ser peronista ni peor por no serlo. Aquella modificación de paradigma del General cuando enunció que para un argentino no hay nada mejor que un argentino cobra vigencia todos los días en el como en estos días incierto panorama que nos presenta el Partido.

Estamos convencidos que ante la falta de propuestas superadoras para gestionar la provincia, deberá ser el compañero Gustavo Bordet quien asuma nuevamente la responsabilidad y a él estaremos apoyando con disciplina y militancia, pero no podemos decir lo mismo del contador Adan Bahl.

Cuando se viene de más de una década, casi una década y media de no generar políticas que tengan como destinatarios a los hombres y mujeres que esperaron mucho de él y no recibieron ni el saludo, y frente a él aparece un hombre como Sergio Varisco que ha demostrado sobradamente que es un leal intérprete de las necesidades de la gente y que esas necesidades son la razón de su trabajo diario desde una inquebrantable convicción de que la política debe estar al servicio de la ciudadanía, los peronistas de Paraná no podemos traicionar a nuestros conciudadanos acompañando con el voto a quien aspira al poder, como lo ha demostrado, sólo por el poder mismo, y tenemos la obligación de encolumnarnos junto quien se manifiesta como uno más entre nosotros. No como un peronista más, sino como un dirigente político que honra la actividad que desempeña.

No sentimos que debamos dar explicaciones a nadie respecto de esta decisión, simplemente cumplimos en informarla para que muchos otros compañeros sepan que en este espacio de apoyo a los verdaderos intereses del pueblo que encarna Sergio Varisco, las puertas están abiertas para sumar por el bien de Paraná y su gente.

Por eso, y porque ‘para un argentino no hay nada mejor que otro argentino’, en estas elecciones municipales de Paraná, bien temprano, como le gustaba al General, en cada escuela, en cada mesa, en cada cuarto oscuro, estaremos ‘reventando las urnas’ con las boletas de Sergio Fausto Varisco, nuestro candidato y futuro intendente”, concluyeron.