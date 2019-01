Dlugovitzky analiza si va de precandidato en Paraná

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

A fines de 2018 corrió muy fuerte la versión que el ex presidente de la DAIA, Diego Dlugovitzky, tenia serias intenciones de lanzarse a la arena política en la capital provincial. Concretamente con una precandidatura a intendente por el PRO. Luego el dirigente de la comunidad judía puso paños fríos, aunque todavía no está todo dicho. La decisión y el lugar dependerá su voluntad, pero también de condiciones que acompañen, afirmó a AIM.

Luego que trascendiera una reunión con el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, comenzaron a tejerse una serie de especulaciones en relación a qué lugar ocuparía en el armado político local el ex titular de la Confederal de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Diego Dlugovitzky. En octubre se dijo incluso pasado que sus aspiraciones eran la de la presidencia municipal de Paraná. Luego le bajó el tono a un temprano lanzamiento, aunque ahora nuevamente comenzó a circular su nombre con el cronograma electoral ya en marcha.

En diálogo con esta Agencia, Dlugovitzky contó que “desde hace más de 10 años que he podido canalizar mi vocación de servicio en búsqueda del bien común en ayuda concreta en distintos barrios de Paraná y también a través de distintas organizaciones”, fue por eso que “desde el PRO me invitaran a sumarme a la política pública, siendo que nunca había militado para un partido”. El dirigente de la comunidad judía admitió que aceptó la invitación y es por eso que está “trabajando en ese sentido muy seriamente y con mucha fe, también entiendo que la decisión final depende de un contexto y no sólo de mi voluntad”, aclaró.

Mientras madura una decisión, a Dlugovitzky se lo comenzó en las redes sociales en actividades en los barrios de la ciudad. “Creo en el bien común y en la política como una herramienta para poder ayudar a más personas y en ese sentido, de poner a las personas como eje de la ciudad, está centrada esa vocación”, dijo a AIM.