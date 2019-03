Docentes no iniciaron las clases y marcharon en todo el país

Print This Post

Los trabajadores e la educación realizaron paro con movilizaciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y en las capitales de Argentina. En Entre Ríos, el magisterio se movilizó a Casa Gris para exigir al gobierno provincial una recomposición salarial superadora y mejores condiciones laborales, registró AIM.

Una multitudinaria marcha en Caba y masivas movilizaciones en el interior del país, exponen crudamente el fuerte malestar que existe en la docencia, ya que el gobierno nacional no habilita las paritarias y en 17 de 23 provincia no hubo acuerdo para recomponer el salario ante la fuerte pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores ante la inflación.

En Paraná -como en otros puntos del país- la adhesión al paro fue superior al 95 por ciento, confirmó a esta Agencia la secretaria general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) de la capital, Susana Cogno, quien aseguró que el alto acatamiento “refleja la voluntad como trabajadores de la educación de llevar adelante esta lucha para decirles a los gobiernos (nacional y provinciales) las demandas que tenemos hacia las patronales”.

“Miles de trabajadores de la educación se movieron al centro del poder político en Buenos Aires y nosotros marchamos en Paraná a la casa de la patronal para poner en claro lo qué estamos pensando: necesitamos que el gobierno de Gustavo Bordet entienda que tiene que acercar a los sindicatos docentes una propuesta que sea evaluable, que pueda ser conversada y charlada por los compañeros y no los números que acercaron que constituyen, verdaderamente, cifras insignificantes que, de ninguna manera, logran compensar la pérdida del poder adquisitivo que sufrimos a lo largo del 2018 y, menos, de lo que va del 2019”.

En ese marco, destacó que el paro de 72 horas a nivel nacional también tiene un correlato provincial de 72 horas para la semana próxima, por lo que esperan que el Ejecutivo atienda a la demanda salarial, ya que “el 80 por ciento de los trabajadores de la educación está por debajo de la línea de la pobreza en la provincia –a nivel nacional es del 70 por ciento-, es decir, los maestros activos y jubilados no llegan a completar la canasta básica, se perdió salario a lo largo del 2018 y en lo que va del 2019 y no se recompuso la pérdida del año pasado y no se comenzó a hablar una recomposición salarial en serio”.

Además, señaló que “el salario es nuestro medio de supervivencia y, realmente, no alcanza, a lo que se suma que este mes el gobierno no pagó el código 29, que es por traslado, y esa ‘omisión involuntaria’ impide llegar al trabajo todos los días, realmente hay una falta de respeto a todo lo que implica el trabajo docente, las negociaciones colectivas y las mesas de diálogo”.

“Es evidente que nuestra pelea salarial tiene fundamentos reales, concretos y serios, pero también, estamos reclamando otras cosas vinculadas a las políticas públicas y a las responsabilidades que tienen que asumir quienes nos gobiernan, porque deben garantizar el acceso y permanencia de todos los estudiantes en el sistema educativo, que implica una inversión real en tiempos de crisis”, aseguró al docente. Al respecto, puso como ejemplo las partidas alimentarias: “Reclamamos que se apuntale, fortalezca, la parte nutricional de los miles de chicos que van a comedores escolares, porque con la partida que se destina no se puede dar una alimentación balanceada, nosotros sabemos las necesidades del pueblo por el ajuste que aplica (Mauricio) Macri, pero también por la desidia de los gobiernos provinciales, que son buenos alumnos del poder central y no traen respuesta al conjunto de la población”.

Ante ese escenario, Cogno consideró que si los gobiernos no ponen voluntad para solucionar el conflicto los trabajadores del magisterio sostendrán la huelga, ya que no sólo están peleando por la dignidad de su trabajo sino que, también, están defendiendo a capa y espada el sistema de educación pública del país, que está siendo desfinanciado por los Estados que consideran a la educación como una mercancía.