Docentes pugnan por un nuevo protocolo de actuación ante fumigaciones en escuelas.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Los paritarios docentes presentaron al Gobierno un nuevo protocolo de acción ante fumigaciones en el radio de escuelas en la provincia. El cambio del procedimiento habilitaría a realizar denuncias y abre la puerta para que las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) reconozcan las patologías generadas por los agrotóxicos en las unidades laborales, contó a AIM Mariela Leiva, de la campaña Paren de Fumigar las Escuelas de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).

El principal gremio del magisterio público busca mejorar las disposiciones vigentes ante fumigaciones en radios cercanos a escuelas, ante la cantidad de casos de enfermedades que padecen docentes producto de las fumigaciones cercanas a las escuelas.

La propuesta fue presentada en febrero por los miembros paritarios de infraestructura de Agmer, donde se tuvo la primera ronda y días pasados se volvieron a reunir con los miembros paritarios del Consejo General de Educación (CGE), miembros de Copaer y gente de Ambiente, Industria e ingenieros agrónomos, donde se presentó y argumentó el porqué de este nuevo protocolo de actuación y no el que está vigente, indicó la docente a esta Agencia.

En ese sentido, precisó que la actual normativa “tiene puntos que no convencen, ya que dicen ‘exposición policial’ cuando ante cualquier delito se tiene que hacer una denuncia, porque una exposición policial queda en la comisaría y no se investiga”.

“Si no hacemos denuncias no se va a hacer control porque no se va a investigar y nosotros estamos convencidos que eso es un delito ambiental y de salud”, remarcó la Leiva.

En ese marco, agregó que también se busca que las fumigaciones cercanas a las escuelas sean consideradas riesgo de trabajo: “Tenemos que lograr que las ART consideren las enfermedades generadas por las fumigaciones como riesgo de trabajo, para que puedan hacerse cargo de los tratamientos médicos que puedan llegar a surgir a los docentes”.