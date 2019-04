Docentes universitarios elaboran estrategias para la nueva discusión paritaria

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Con la firma hoy de un acuerdo de recomposición de haberes correspondiente al 2018, los profesores de la educación superior cerraron una negociación que no deja respiro. Ahora se abre un “plan de acción para la paritaria 2019 que iniciará el debate a la brevedad”, adelantó a AIM la secretaria general de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios de Entre Ríos (Agdu), Patricia Riobó.

“Defendemos la educación publica, gratuita y laica en todos los niveles, así como también la ciencia y la tecnología. Los presupuestos deben ser acordes a las necesidades de cada sector, y la educación, la ciencia y la tecnología, así como también la salud, no pueden ser la variable de ajuste del gobierno. Trabajaremos en acciones conjuntas con otros actores gremiales para lograr revertir lo que esta pasando”, dijo Riobó a esta Agencia, a la hora de evaluar el cierre de una dura etapa de negociaciones entre el Gobierno nacional y los docentes universitarios.

La demanda sigue en alto porque si bien Agdu y los sindicatos que conforman Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) aceptaron la última propuesta de la patronal para la segunda revisión salarial prevista en el acuerdo firmado el año pasado, ahora se abre una nueva etapa para la paritaria correspondiente a 2019.

Acuerdo

Lo que se sucedió este viernes 5 de abril en Buenos Aires fue que el plenario se secretarios generales de Conadu resolvió por “amplia mayoría” aceptar la propuesta que el Ministerio de Educación de la Nación presentó a fines de marzo, que consiste en una suba del 10 por ciento que corresponde a la revisión prevista en el acuerdo de 2018, a la que se suma el blanqueo de los montos no bonificables otorgados el año pasado. Además, según se indicó, las autoridades de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) se comprometieron a blanquear las sumas no remunerativas otorgadas este año en el marco de las dos revisiones salariales.

Entre los argumentos que consideraron para aceptar este esquema fue el poder el poder cerrar la paritaria 2018 para poder empezar a discutir la de 2019, se dijo desde Agdu. En ese sentido, Riobó subrayó que para la próxima negociación salarial se deberán tener en cuenta algunos puntos: “Que el blanqueo de las subas sea inmediato, no aceptar montos en negro, no convalidar sumas que no sostengan la obra social y la recomposición urgente del nomenclador”, enumeró.

Respecto a las próximas acciones, Riobó adelantó a AIM que la semana entrante comenzarán “a delinear estrategias que comprometan a la sociedad toda a defender las instituciones que hacen que el país pueda tener más y mejor capacitación en todos los niveles”. También contó que han comenzado las consultas con los afiliados en el sentido de poner en la agenda “el valor de la educación publica en general y de la universidad, y la ciencia y técnica como motor de desarrollo del país”.