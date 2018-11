Docentes universitarios también piden reapertura de paritarias

Print This Post

En su último plenario, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu, línea Histórica) solicitó una audiencia al nuevo secretario de Políticas Universitarias para reclamar la inmediata reapertura de la mesa de Negociación Salarial y exigir un aumento salarial de emergencia ante la escalada inflacionaria. Así lo señaló a AIM Sofía Cáceres Sforza, integrante del Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu), uno de los gremios entrerrianos nucleados en la entidad nacional. “Hay categorías como la de auxiliar de primera, donde sólo hemos visto un 15 de todos los aumentos”, señaló.

“Efectivamente, en el plenario se replanteó la reapertura de paritarias, porque entendemos que el porcentaje de los salarios en relación a la inflación se ha quedaro claramente atrás en una devaluación que continúa todo el tiempo”, señaló la docente.

Como ejemplo, Cáceres señaló la situación de algunas categorías como la de auxiliar de primera, “donde los docentes que formamos parte de ella hemos visto solo un 15 por ciento de aumento. Todos los otros porcentajes no los hemos visto”.

No obstante, aclaró que no están definidas medidas de fuerza, pese a que no en lo inmediato, se está evaluando la posibilidad de avanzar en acciones de lucha.

Por el otro lado, la gremialista informó que se discuten otros aspectos vinculados al salario, como el pago de impuesto a las ganancias: “Por ejemplo, en el caso de los hijos, ahora sólo se puede deducir el 50 por ciento, y no el 100. Esto ha sido una medida que, además, se aplicó retroactivamente, por lo que hay compañexs que cobraron menos de la mitad de su sueldo”, explicó.